Con el programa de expansión del sistema de Mi Bici que hizo la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), especialistas en movilidad señalaron que la instalación de nuevos ciclopuertos en colonias donde no existen debe ir acompañado de un enfoque social, de seguridad y con un trabajo de socialización con vecinos.

Yeriel Salcedo Torres, académico del ITESO, indicó que "una buena planeación" debe incluir un análisis del espacio donde se construirán ciclopuertos. No considera como un aspecto negativo instalar las estaciones en espacios de estacionamiento de vehículos, pero debe ir acompañado con un trabajo de socialización.

También pidió que la AMIM comparta la planeación y el programa de expansión del sistema a los colectivos de movilidad de la ciudad y al Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco.

"Sí se debe hacer una socialización con la gente para que pueda dar su opinión. A lo mejor puede ser no en esa esquina, sino en contraesquina. Estos detalles más finos se pueden trabajar cuando se determine que en una cuadra tiene que ir una estación, con el trabajo de socialización y plática con los vecinos y vecinas para quede en mejor lugar. Sin invadir espacios, sin obstruir entradas a cochera", dijo.

En cuanto a seguridad, el especialista recordó que algunos de los últimos ciclopuertos instalados se encuentran en zonas donde usuarias fueron víctimas de agresiones. Enfatizó en emplear una metodología con perspectiva de género para reforzar la seguridad de las estaciones.

Los ciclopuertos debe ser parte de la red de Transporte Público

Por su parte, Luis Nazario Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, mencionó que la planeación debe incluir los orígenes–destino, es decir, los puntos de salida y de llegada de los usuarios de Mi Bici.

Además, los ciclopuertos deben conectar con el resto del transporte público de la ciudad a fin de construir una red integrada.

Salcedo Torres coincide en la necesidad de llevar a cabo la socialización. "No es nada más avisarle a la gente que va a haber una estación, sino que tiene que ser un proceso colaborativo con los ciudadanos para decirles que en esta esquina, por poner un ejemplo, está contemplado poner una estación de Mi Bici. Físicamente el que va y socializa tiene que hacer consulta con los ciudadanos y ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor esquina o el mejor punto para colocarla".

También deben considerarse luminarias junto a las estaciones, pues mujeres, niñas y niños y adultos mayores pueden sufrir alguna situación de inseguridad, anotó. "En los mejores de los casos se logra el consenso y se pone sobre un espacio público, o algún parque cercano u otro espacio disponible. Pero si tiene que ser socializado de esa manera".

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AO

