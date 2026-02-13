Este viernes la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) anunció la ruta de expansión para el sistema de bicicletas MiBici Pública de cara al 2030 en una primera etapa, además de presentar la incorporación de nuevas bicicletas eléctricas que comenzarán a operar este mismo año en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En un evento llevado a cabo en el Museo Cabañas, el administrador general de la AMIM, Antonio Martín del Campo, explicó el plan que busca ampliar cobertura, modernizar el parque de bicicletas y diversificar el perfil de usuarios.

En el marco de los 11 años del sistema, que inició en 2014, el funcionario refirió el crecimiento alcanzado hasta ahora más de 36 millones de viajes acumulados, más de 205 mil registros de usuarios y un promedio diario de 12 mil traslados diarios, distribuidos en 170 estaciones y más de cuatro mil bicicletas en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Para 2030, en su primera etapa, se proyecta llegar a 800 estaciones y 8 mil 650 bicicletas. EL INFORMADOR/A. Navarro

"El día de hoy es un día histórico. Porque el día de hoy el producto de bicicleta pública va a crecer, se va a modernizar. Tenemos un plan y una hoja de ruta muy clara al 2030 y al 2040. La meta al 2030 es pasar de 60 kilómetros cuadrados de cobertura a 115 kilómetros cuadrados; y al 2040 alcanzar 215 kilómetros cuadrados" afirmó.

Martín del Campo explicó que para 2030, en su primera etapa, se proyecta llegar a 800 estaciones y 8 mil 650 bicicletas, de las cuales cuatro mil serán mecánicas y cuatro mil 650 eléctricas, con lo cual el sistema buscará colocarse a la par de modelos internacionales, como Washington en Estados Unidos y Montreal en Canadá.

Entre las colonias que se verán beneficiadas en esta primera etapa de expansión con miras al 2030 se contemplan algunas al Oriente, como San Juan Bosco, Oblatos y San Andrés; así como en colonias como Constitución, Providencia, Puerta del Bosque, Plaza del Sol y Del Fresno.

En una segunda etapa se beneficiará a colonias como Santa Margarita, Lomas de Zapopan, Rancho Nuevo, Santa Cecilia, El Rosario, El Álamo y la zona del Parque Metropolitano, entre otras.

Como parte de la primera etapa, dijo, este 2026 se recibirán las primeras 960 bicicletas eléctricas y 100 estaciones con sistema de carga, cuya instalación iniciará en el mes de abril próximo para comenzar operaciones de las mismas en el mes de junio.

Este 2026 se recibirán las primeras 960 bicicletas eléctricas y 100 estaciones con sistema de carga, cuya instalación iniciará en el mes de abril. EL INFORMADOR/A. Navarro

Por otra parte, dijo, las cuatro mil bicicletas con las que se cuenta actualmente recibirán "mantenimiento mayor en componentes", como puños, asientos, sistemas de frenado, rodamientos y transmisión.

"Esta bicicleta (eléctrica) permite tener una mayor autonomía. Te permite tener una autonomía de 55 kilómetros con una sola carga. Hoy en día nuestros viajes duran 12 minutos y recorren tres kilómetros; con esta bicicleta vamos a poder recorrer más kilómetros en menos tiempo. Estamos planeando poder llegar a cuatro kilómetros en 10 minutos", afirmó Antonio Martín del Campo.

El titular de la AMIM afirmó que la electromovilidad permitirá ampliar el rango de edad de los usuarios y avanzar hacia una mayor participación de mujeres, actualmente ubicada en 30 por ciento.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, usando una de las nuevas unidades de MiBici. EL INFORMADOR/A. Navarro

"Actualmente, nuestro rango de edades es entre 24 y 34 años en promedio. Con esto vamos a poder llegar a gente más joven, pero también a gente mayor de 34 años. Y lo más importante: vamos a poder llegar a más mujeres. El 70 por ciento de los usuarios en otras ciudades prefieren una bicicleta eléctrica contra una mecánica. Hoy el 30 por ciento de nuestros usuarios son mujeres y queremos llegar a un 50-50" , dijo.

Por último, Martín del Campo anunció el arranque de un programa piloto con 37 bicicletas eléctricas de renta ampliada para operar en distintos municipios metropolitanos y reconoció el papel de quienes utilizan el sistema cotidianamente.

"Porque los usuarios son los que día a día mantienen este sistema vivo. Son los que deciden bajarse del auto y moverse y pedalear por nuestra ciudad en bicicleta. Son los que hacen que tengamos un aire más limpio, menos tráfico y una mejor ciudad", finalizó el funcionario.

