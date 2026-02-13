¿De qué están hechas las donitas del centro? El tradicional postre de Guadalajara

Las donitas del centro de Guadalajara son una de las joyas culinarias que puedes encontrar en la ciudad. Un misterioso postre que aún muchos no logran comprender como su fuerte olor contrasta con su delicioso sabor al que tanto tapatíos como turistas muchas veces no se pueden resistir.

El misterio continua… ¿cuál es la receta secreta que hace a estas donitas tan especiales y únicas?

Las donitas del centro, el postre favorito de los tapatíos

Este postre es de los favoritos de los tapatíos desde 1947. Cabe destacar que su receta es secreta, razón por las que se diferencian de otras por su sabor exquisito. No obstante, se sabe que su característico sabor proviene del aceite de coco que desprende cuando están recien hechas.

A pesar de que la receta es un secreto, a diferencia de otras donas tradicionales, estas, no llevan tanta azúcar, son más sencillas, pequeñas y “bonitas”. Su olor es tan característico que se puede percibir ha varias cuadras de distancia.

El sabor de las donitas del centro se puede disfrutar más si se comen recien hechas.

¿Cuánto cuestan las donitas del centro de Guadalajara?

Las deliciosas y apestosas donitas del centro cuestan 45 pesos por bolsa y las puedes encontrar en el Centro Histórico de Guadalajara, en la calle C. Pedro Loza 21.

Si vas de visita al centro de Guadalajara, no olvides pasar por tus donitas del centro, un postre tan peculiar por el que también se conoce a la Perla Tapatía y que, una vez más, demuestra que los postres de nuestra emblemática ciudad son dignos de saborear.

