"Ájalas": ¿Qué actividades habrá en Guadalajara por su aniversario 484?

El Gobierno de Guadalajara presentó formalmente el programa cultural "Ájalas", con todas las actividades gratuitas que habrá en la ciudad para celebrar los 484 años de su fundación.Con el objetivo de enaltecer el orgullo de ser tapatías y tapatíos, durante diez días las autoridades del municipio pondrán a disposición de la ciudadanía atractivos como conciertos, exposiciones, charlas y talleres en locaciones clave de la ciudad.La agenda inicia este jueves 12 de febrero, con la presentación inédita de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Larva.El secretario General del Ayuntamiento, Manuel Romo, destacó que el programa tiene el objetivo de crear comunidad mientras los habitantes se apropian del espacio público.En el día preciso de la conmemoración del Aniversario de la Fundación de la Ciudad Guadalajara, el próximo sábado 14 de febrero, la celebración en el Centro Histórico iniciará con una guardia de honor en la efigie de Beatriz Hernández, la mujer que encabezó a las familias para definir al Valle de Atemajac como el lugar donde finalmente se asentaría Guadalajara.Ese día, se entonarán las mañanitas al son del mariachi, y se repartirán picones y chocolate, además de rosales, en honor a la Ciudad de las Rosas, a los asistentes.Dentro de la sesión, a la cual asistirá el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se entregará la medalla "Premio Ciudad de Guadalajara 2026".Jueves 12 de febreroSábado 14 de febreroDomingo 15 de febreroJueves 19 de febreroViernes 20 de febreroSábado 21 de febreroEl Festival anual GDLuz, que tradicionalmente se realiza en el marco del aniversario de Guadalajara, en esta ocasión será pospuesto para abril debido a las obras de intervención en espacios públicos del Centro Histórico, explicó Romo.MB