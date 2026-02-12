"Ájalas": ¿Qué actividades habrá en Guadalajara por su aniversario 484?

El Gobierno de Guadalajara presentó formalmente el programa cultural "Ájalas", con todas las actividades gratuitas que habrá en la ciudad para celebrar los 484 años de su fundación.

Con el objetivo de enaltecer el orgullo de ser tapatías y tapatíos, durante diez días las autoridades del municipio pondrán a disposición de la ciudadanía atractivos como conciertos, exposiciones, charlas y talleres en locaciones clave de la ciudad.

La agenda inicia este jueves 12 de febrero, con la presentación inédita de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Larva.

El secretario General del Ayuntamiento, Manuel Romo, destacó que el programa tiene el objetivo de crear comunidad mientras los habitantes se apropian del espacio público.

En el día preciso de la conmemoración del Aniversario de la Fundación de la Ciudad Guadalajara, el próximo sábado 14 de febrero, la celebración en el Centro Histórico iniciará con una guardia de honor en la efigie de Beatriz Hernández, la mujer que encabezó a las familias para definir al Valle de Atemajac como el lugar donde finalmente se asentaría Guadalajara.

Ese día, se entonarán las mañanitas al son del mariachi, y se repartirán picones y chocolate, además de rosales, en honor a la Ciudad de las Rosas, a los asistentes.

Dentro de la sesión, a la cual asistirá el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se entregará la medalla “Premio Ciudad de Guadalajara 2026”.

Programa de actividades por el Aniversario de Guadalajara

Jueves 12 de febrero

09:30 horas | Foro Larva – Ensayo abierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (previa inscripción).

19:00 horas | Museo de la Ciudad – Inauguración de la exposición “Las cosas como son” de Juan Carlos Macías y Andrea Salcido.

20:30 horas | Foro Larva – Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigido a personas con discapacidad.

Sábado 14 de febrero

08:45 horas | Presidencia Municipal, Av. Hidalgo – Mañanitas con el Ballet Folclórico Guadalajara.

09:00 horas | Plaza Fundadores – Guardias de Honor.

09:15 horas | Pórtico del Palacio Municipal – Mañanitas a Guadalajara y reparto de picón y chocolate.

09:30 horas | Presidencia Municipal – Presentación del Coro Municipal.

10:00 horas | Presidencia Municipal – Presentación de la Estudiantina Municipal.

11:30 horas | Palacio Municipal, Salón de Cabildo – Sesión Solemne y entrega de la Medalla Premio Ciudad de Guadalajara 2026.

Domingo 15 de febrero

12:30 horas | Foro Larva – Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Jueves 19 de febrero

19:00 horas | Museo de la Ciudad – Charlas históricas con Samuel Gómez Luna sobre el sentir tapatío.

19:00 horas | Museo del Periodismo y las Artes Gráficas – Inauguración de la exposición “La Ciudad Transparente”.

Horario por confirmar | Museo de Paleontología – Conferencia Hormigas Zombies. Paseo Alcalde, Rotonda – Conciertos con Paco Padilla y Mercedes Medina.

Viernes 20 de febrero

18:00 horas | Azotea del Mercado Corona – Charla gastronómica y literaria con Bernardo Esquinca y Fabián Delgado.

20:00 horas | MUPAG (Casa de los Perros) – Stand up comedy con Las Humoristas.

Sábado 21 de febrero

11:00 horas | Museo de la Ciudad – Taller de fotografía de barrios tradicionales.

20:00 horas | Foro Larva – Concierto Los Hijos de Mike Laure: herencia musical viva.

¿Qué hay del GDLuz?

El Festival anual GDLuz, que tradicionalmente se realiza en el marco del aniversario de Guadalajara, en esta ocasión será pospuesto para abril debido a las obras de intervención en espacios públicos del Centro Histórico, explicó Romo.

