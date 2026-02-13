Oficiales de la Policía de Jalisco, adscritos a la Policía Estatal de Caminos, capturaron en San Pedro Tlaquepaque a dos adolescentes por presuntamente robar un tractocamión con una carga valuada por la parte afectada en alrededor de un millón de pesos; recuperaron la unidad, así como parte de la carga.

Durante su recorrido de vigilancia, uniformados fueron abordados por un hombre, quien les relató que en Calzada Lázaro Cárdenas sujetos armados le robaron un tractocamión con carga de 10 toneladas de carnes frías, valuadas en un millón de pesos.

Una vez con las características proporcionadas de la unidad, oficiales activaron los protocolos de búsqueda y desplegaron acciones de monitoreo con dispositivos de Sistema de Posicionamiento Global.

De esta manera, ubicaron al pesado en Carretera a Chapala y Lauro Badillo Díaz, en la Colonia El Tapatío, por lo que le marcaron el alto.

Ante esto, el camión paró su marcha y descendieron dos sujetos, quienes ante la presencia policial intentaron escapar, pero fueron asegurados.

Los individuos asegurados resultaron ser dos menores de 17 años, quienes fueron puestos a disposición de un agente ministerial especializado en adolescentes.

Los jóvenes podrían estar implicados en otros robos de vehículos de carga pesada, principalmente en la zona Nuevo Periférico e inmediaciones.

Extraoficialmente se informó que uno de los retenidos es apodado “El Morro”, y presuntamente es quien encabeza una banda de ladrones de carga que opera en varias zonas de San Pedro Tlaquepaque, quienes habrían afectado a transportistas en los alrededores Calzada Lázaro Cárdenas, Carretera a Chapala y Carretera Libre a Zapotlanejo.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB