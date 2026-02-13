La licencia de conducir es un documento indispensable para los automovilistas, motociclistas, conductores de unidades de transporte público o privado, de carga, taxi y plataformas en Jalisco, sin embargo, este 2026 el costo del trámite subió.Este documento oficial certifica las habilidades de una persona para operar un vehículo, además de su conocimiento de las reglas de tránsito, aspectos que demuestran su capacidad para poder desplazarse sin poner en riesgo su propia integridad o la de terceros. Además, tenerla evita exponerse a sanciones administrativas, como multas.De acuerdo con la Secretaría de Transporte (Setran), para poder tramitar la licencia de conducir es necesario agendar una cita en alguno de los módulos del estado en el siguiente sitio web: https://citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte.El día y la fecha indicada, las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos en original y copia:En su cita, los solicitantes deberán aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo.De acuerdo con las autoridades, estos son los costos de las distintas categorías de una licencia de conducir nueva vigentes durante 2026:Los requisitos para el refrendo de licencia automovilista, chofer y motociclista son:Todos los documentos deben ser entregados en original y copia.Entérate: En caso de que la licencia vencida esté extraviada, será necesario tramitar una certificación que tiene un costo de 60 pesos, y de 82 para conductores de transporte público.Para mayores informes o dudas, comunícate al teléfono 33 3819 2400, extensiones 12419, 12425 y 12426, o a través de nuestras redes sociales de la Secretaría de Transporte.Para consulta de los horarios de los módulos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara: https://setran.jalisco.gob.mx/tramites-y-servicios/modulos-de-licencias-del-amgPara consulta de los horarios de los módulos al interior del estado: https://setran.jalisco.gob.mx/tramites-y-servicios/modulos-de-licencias-del-interior-de-jaliscoCon información de la Secretaría de Transporte Jalisco* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB