La licencia de conducir es un documento indispensable para los automovilistas, motociclistas, conductores de unidades de transporte público o privado, de carga, taxi y plataformas en Jalisco, sin embargo, este 2026 el costo del trámite subió.

Este documento oficial certifica las habilidades de una persona para operar un vehículo, además de su conocimiento de las reglas de tránsito, aspectos que demuestran su capacidad para poder desplazarse sin poner en riesgo su propia integridad o la de terceros. Además, tenerla evita exponerse a sanciones administrativas, como multas.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir en Jalisco?

De acuerdo con la Secretaría de Transporte (Setran), para poder tramitar la licencia de conducir es necesario agendar una cita en alguno de los módulos del estado en el siguiente sitio web: https://citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte .

El día y la fecha indicada, las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o matrícula consular/carta de naturalización).

Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la INE, no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta).

CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga (impresión actualizada año 2026).

Proporcionar tipo de sangre.

Constancia del curso vial para motociclistas, permiso de menor de edad, transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías

Para personas de 75 años en adelante, certificado de salud que diga que cuenta con aptitud física y mental para conducir un vehículo automotor, expedido por alguna dependencia de salud oficial.

En su cita, los solicitantes deberán aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo.

¿Cuánto cuesta el trámite de la licencia de conducir nueva en Jalisco?

De acuerdo con las autoridades, estos son los costos de las distintas categorías de una licencia de conducir nueva vigentes durante 2026:

Automovilista: 913

Chofer: mil 30

Motociclista: 600

Transporte público y privado en todas sus categorías: mil 251

Permiso para menor (vigencia 6 meses): 557

Permiso para menor (vigencia 1 año): mil 143

¿Qué se necesita para el refrendo de la licencia de conducir en Jalisco?

Los requisitos para el refrendo de licencia automovilista, chofer y motociclista son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o matricula consular/carta de naturalización).

Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la INE, no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta).

CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga (impresión actualizada año 2026).

Proporcionar tipo de sangre.

Presentar la constancia del curso vial (aplica solo para transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías).

En caso de tener 75 años o más, además de los requisitos anteriores, deberá presentar un certificado de salud que diga que cuenta con aptitud física y mental para conducir un vehículo automotor, expedido por alguna dependencia de salud oficial.

Todos los documentos deben ser entregados en original y copia.

Entérate:

¿Cuánto cuesta el refrendo de la licencia de conducir en Jalisco?

Automovilista: 766

Chofer: 913

Motociclista: 500

Transporte público y privado en todas sus categorías: mil 143

En caso de que la licencia vencida esté extraviada, será necesario tramitar una certificación que tiene un costo de 60 pesos, y de 82 para conductores de transporte público.

Para mayores informes o dudas, comunícate al teléfono 33 3819 2400, extensiones 12419, 12425 y 12426, o a través de nuestras redes sociales de la Secretaría de Transporte.

Datos importantes

Para consulta de los horarios de los módulos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara: https://setran.jalisco.gob.mx/tramites-y-servicios/modulos-de-licencias-del-amg

Para consulta de los horarios de los módulos al interior del estado: https://setran.jalisco.gob.mx/tramites-y-servicios/modulos-de-licencias-del-interior-de-jalisco

Con información de la Secretaría de Transporte Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

