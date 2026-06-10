En busca de brindar un servicio del transporte público más eficiente, seguro y ordenado durante la Copa Mundial 2026 de la FIFA, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) implementará un operativo especial de movilidad que incluye la ampliación de horarios del Tren Ligero, Macro Periférico y Línea 5 Macro Aeropuerto.

De esta forma, del 11 de junio al 19 de julio de 2026 , las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero operarán con un incremento de 12.2 % en su capacidad , al pasar de una oferta habitual de 24 mil espacios para pasajeros a 27 mil , mediante el refuerzo de unidades disponibles durante los periodos de mayor demanda, afirmó el Siteur.

Ampliación en horarios y operatividad

Como parte del operativo, dijo, las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y la Línea 5 Macro Aeropuerto ampliarán sus horarios de operación durante los días de juegos, celebrados en el Estadio Guadalajara.

En este sentido, las unidades de estas líneas se extenderán por hasta cuatro horas posteriores a la conclusión de los encuentros , con el fin de facilitar el traslado de las y los asistentes.

Además, para el resto de los días del calendario mundialista y debido a las actividades en el Fan Fest del Centro de Guadalajara, se ampliará también el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren ligero, por un promedio de dos horas .

Las variaciones de las extensiones dependerán de la agenda de partidos programados cada día. Se recomienda mantenerse pendientes de la programación anunciada en las redes sociales oficiales del Siteur.

"Es importante recordar que la Línea 5 Macro Aeropuerto cuenta con la Ruta Troncal 01, que durante los días partido podrá trasladar a usuarios desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, directo y sin transbordos a la Estación Chivas de Macro Periférico", dijo Siteur en un comunicado.

Aplicarán operativos especiales para mejorar la circulación de pasajeros

De acuerdo con el Siteur, como parte de esta atención al servicio público, se desplegará un operativo especial en la estación Estadio Chivas de Macro Periférico y puntos estratégicos de la infraestructura , con personal operativo destinado a mantener el orden, orientar a usuarios y agilizar los flujos de entrada y salida durante los periodos de mayor concentración.

También se implementará un esquema operativo diferenciado en estaciones cercanas al Estadio Guadalajara para optimizar el descenso y ascenso de pasajeros, mejorar la circulación peatonal y garantizar condiciones adecuadas de movilidad durante los eventos.

"Siteur fortalece la capacidad de respuesta de su red de transporte público ante eventos de alta demanda y refrenda su compromiso de ofrecer un servicio confiable para habitantes y visitantes de Guadalajara", finalizó el comunicado.

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FF