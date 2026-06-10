¿Tapalpa o Mazamitla? El destino perfecto a dos horas de los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

Con el arranque de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio y con uno de sus partidos este día en la capital de Jalisco, planear los días libres entre juegos será fundamental para aprovechar al máximo la experiencia si se visita el Estado. Para quienes buscan una escapada cercana sin alejarse demasiado de Guadalajara, los Pueblos Mágicos de Mazamitla y Tapalpa destacan como las mejores opciones, al ubicarse a aproximadamente dos horas de la sede mundialista y ofrecer paisajes naturales ideales para complementar la euforia futbolera.

Pero, ¿cuál de estos destinos está más cerca del Estadio Guadalajara? Ambos representan un refugio boscoso perfecto entre encuentros del Mundial 2026; la decisión final dependerá de si prefieres las cascadas y formaciones rocosas de Tapalpa o el ambiente de cabañas y tirolesas que caracteriza a Mazamitla.

La fiebre mundialista en el Estadio Akron y sus pausas

El Estadio Guadalajara se vestirá de gala para recibir cuatro emocionantes partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los aficionados de todo el mundo llegarán a tierras tapatías con motivo del futbol, convirtiendo a la ciudad en un hervidero de pasión deportiva.

Las fechas clave en Guadalajara inician el próximo jueves 11 de junio con el duelo entre Corea del Sur y la Chequia. Posteriormente, el jueves 18 de junio, la Selección Mexicana hará vibrar a su afición enfrentando a los surcoreanos en un partido que promete paralizar al país.

La acción en la cancha continuará el martes 23 de junio con el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo. Finalmente, el viernes 26 de junio, dos potencias como Uruguay y España cerrarán la fase de grupos en esta sede tapatía.

Con varios días de descanso entre estos eventos, los turistas nacionales y extranjeros tienen la oportunidad perfecta para explorar los alrededores. Aquí es donde surge la gran pregunta para los viajeros: ¿hacia dónde escapar para recargar energías sin alejarse demasiado de la sede oficial?

¿Qué está más cerca: Mazamitla o Tapalpa?

Para quienes buscan un clima boscoso, aire puro y cabañas acogedoras, Mazamitla y Tapalpa son la opción en Jalisco. Ambos destinos ofrecen un contraste perfecto con el bullicio urbano de la ciudad y la intensidad de los partidos de futbol.

Si analizamos la distancia exacta desde el centro de la ciudad, Tapalpa toma una ligera ventaja en el mapa. Este pintoresco destino se encuentra a aproximadamente 132 kilómetros de la capital tapatía. El viaje en automóvil toma alrededor de 2 horas y 10 minutos, dependiendo del tráfico en la salida hacia el sur por la carretera a Colima.

Por su parte, Mazamitla, conocida popularmente como la "Suiza mexicana", se ubica a unos 135 kilómetros de distancia. El trayecto suele durar entre 2 horas y 15 minutos hasta 2 horas y 45 minutos, transitando por la carretera federal hacia Sahuayo o tomando la vía de cuota en dirección a La Barca.

En términos prácticos y de logística de viaje, ambos Pueblos Mágicos están virtualmente a la misma distancia. La elección final dependerá mucho más de tus preferencias personales, tu presupuesto y del tipo de aventura que busques vivir durante tu merecida pausa del Mundial 2026.

Y, en todo caso, considera tiempo adicional con motivo del turismo por estos días de fiesta del futbol.

Atractivos imperdibles para tu día libre

Si te decides por visitar Tapalpa, te encontrarás con un paisaje espectacular dominado por inmensas formaciones rocosas conocidas como el Valle de los Enigmas o Las Piedrotas. Es el lugar ideal para practicar senderismo, montar a caballo o simplemente disfrutar de la gastronomía local, como un tradicional borrego al pastor en su plaza principal.

Además, el Salto del Nogal, la cascada más alta de todo Jalisco, te espera con sus impresionantes 105 metros de caída de agua. Es una excursión que requiere un poco de esfuerzo físico por los senderos empinados, pero la recompensa visual al llegar al fondo de la barranca es absolutamente inigualable.

El Salto del Nogal, la cascada más alta de todo Jalisco, es uno de los atractivos de Tapalpa. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En contraste, Mazamitla te envuelve en un denso y aromático bosque de pinos con una arquitectura uniforme de techos de teja roja, balcones de madera y paredes blancas en el centro. Su ambiente es perfecto para rentar una cabaña con chimenea, tomar un café de olla y disfrutar del clima fresco de la sierra.

Mazamitla es un rincón de denso y aromático bosque de pinos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Consejos para tu viaje exprés mundialista

Para que tu escapada sea un éxito y regreses a tiempo para el siguiente partido de la Copa Mundial 2026, toma en cuenta estas recomendaciones prácticas:

Planifica tu salida: Sal de Guadalajara muy temprano para evitar el tráfico de la ciudad.

Sal de muy temprano para evitar el tráfico de la ciudad. Revisa tu vehículo: Asegúrate de que tu auto de renta o propio esté en óptimas condiciones.

Asegúrate de que tu auto de renta o propio esté en óptimas condiciones. Reserva con anticipación: Durante el torneo de la FIFA , la demanda de hospedaje, restaurantes y tours aumentará drásticamente. No dejes tus reservaciones de cabañas para el último minuto.

Durante el torneo de la , la demanda de hospedaje, restaurantes y tours aumentará drásticamente. No dejes tus reservaciones de cabañas para el último minuto. Lleva ropa adecuada: El clima en la montaña es considerablemente más frío, especialmente por las noches y madrugadas. Empaca chamarras y calzado cómodo.

El clima en la montaña es considerablemente más frío, especialmente por las noches y madrugadas. Empaca chamarras y calzado cómodo. Calcula tus tiempos de regreso: Considera al menos tres horas de margen para tu regreso en caso de que sea día de partido, previendo cualquier contratiempo, retén o accidente en la carretera.

Ya sea que elijas la majestuosidad de las rocas en Tapalpa o el encanto boscoso de Mazamitla, tu experiencia en México durante la justa mundialista será mucho más rica y diversa. Aprovecha al máximo cada minuto libre y descubre de primera mano por qué estos destinos son el gran orgullo del occidente del país.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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