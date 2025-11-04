Mi Macro extiende su horario de servicio en el último día de las Fiestas de Octubre 2025

La Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco (Setran) anunció que este martes 4 de noviembre Mi Macro Calzada operará con un horario extendido, y también estará disponible el servicio nocturno especial en Mi Macro Periférico, implementado para apoyar los traslados de los asistentes de las Fiestas de Octubre 2025.

El organismo público que se encarga de regular y coordinar las políticas de movilidad y transporte en el estado detalló que, en el cierre de la edición número 60 de la feria, Mi Macro Calzada tendrá su última salida a las 00:15 desde ambas terminales, es decir, Fray Angélico y Mirador.

Además, las dos rutas especiales con servicio nocturno en Mi Macro Periférico, desde Periférico Norte, en las inmediaciones del Auditorio Benito Juárez, tendrán salidas cada 20 minutos.

Te puede interesar: Tren ligero amplía su horario de servicio el último día de las Fiestas de Octubre

Mi Macro Calzada tendrá su última salida a las 00:15 desde ambas terminales, es decir, Fray Angélico y Mirador. ESPECIAL

La Ruta 1 saldrá de la estación Periférico Norte y circulará por el Anillo Periférico hasta Periférico Belenes.

La segunda tendrá como destino el centro de Tonalá, circulando por el Anillo Periférico y Avenida Tonaltecas, hasta la Clínica 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El costo del pasaje es el habitual, es decir, de $9.50 pesos, y se puede pagar con las tarjetas Mi Movilidad y Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte.

Estas medidas tienen el fin de apoyar el regreso de los asistentes a sus hogares, y que la diversión no se vea opacada por las preocupaciones de transporte.

El evento comenzó el viernes 3 de octubre y concluirá esta noche. Actualmente, la sede de las Fiestas de Octubre es el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la avenida Mariano Bárcena s/n, en la colonia Auditorio del municipio de Zapopan.

Horarios

Ruta 1: De Periférico Norte a Periférico Belenes, con salidas cada 20 minutos: 11:50 pm, 00:10, 00:30 y 00:50 am.

Ruta 2: De Periférico Norte hasta el centro de Tonalá. Frecuencia de paso de 20 minutos, con salidas a las 0:00, 0:20, 0:40 y 1:00 am.

Mi Macro Calzada: Última salida desde las terminales Fray Angélico y Mirador a las 0:15 horas

Las dos rutas especiales con servicio nocturno en Mi Macro Periférico, desde Periférico Norte, tendrán salidas cada 20 minutos. ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

