Paquetazo 3×1: Propietarios que sí o sí deben hacer cambio de placas en noviembre

El cambio de placas en Jalisco durante el 2025 es un procedimiento obligatorio para el 70% del parque vehicular de la región, puesto que, según con las autoridades, son los propietarios con placas de diseños "Maguey", "Gota" y "Minerva" deben realizar el canje.

De este modo, para el año siguiente, todos los vehículos que circulen en el estado deberán portar los diseños de placas más recientes: "Collage" (2019), y el nuevo "Cabañas".

Ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente, pues integran en sus características elementos que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de los propietarios.

¿Quiénes deben hacer cambio de placas en Jalisco en noviembre?

Si realizaste el pago de tu refrendo y recibiste el cupón para aprovechar el esquema de Paquetazo 3×1, es necesario que agendes tu cita para el canje de placas en el plazo indicado por las autoridades. En el mes de noviembre es el turno de las placas con terminación 9 y 0.

Para recoger las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras debes presentar el certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025, las placas anteriores, comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial vigente.

Cabe señalar que las sanciones por no portar los nuevos diseños de placas en Jalisco comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero del 2026, según informó el comisario Vial de Jalisco, Alberto Arizpe.

