Pensión Mujeres Bienestar: Calendario de pagos COMPLETO de noviembre 2025

La mañana de este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial de pagos por letra para la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con el anuncio, las beneficiarias de este programa social comenzarán a recibir el monto de 3 mil pesos en sus tarjetas a partir de este 3 de noviembre. El periodo de dispersión de recursos, a cargo del Banco del Bienestar, concluirá el 27 de noviembre próximo.

Con este programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad, el Gobierno Federal pretende reconocer sus décadas de trabajo y cuidados no remunerados, previo a su incorporación a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, al alcanzar los 65 años.

Este pago representa el último del 2025; se tiene previsto que el próximo llegue en enero del siguiente año.

Calendario de pagos Pensión Mujeres Bienestar noviembre 2025

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 de noviembre: C

Jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, F

Lunes 10 de noviembre: G

Martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 de noviembre: M

Martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 de noviembre: R

Lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, Z

A partir del día del depósito, las beneficiarias pueden disponer de los recursos.

Cabe decir que en el presente mes continúa la entrega de tarjetas bancarias a las mujeres que se registraron a esta pensión durante agosto. De acuerdo con una publicación del sitio Programas para el Bienestar, aquellas derechohabientes que recibieron el plástico recientemente, verán reflejado el primer pago del programa en sus cuentas bancarias durante los últimos días de noviembre.

Los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar se realizan cada dos meses, junto con los de otros programas sociales: la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el apoyo para hijos de madres trabajadoras.

