¿Cómo viene el frío a Guadalajara este miércoles 5 de noviembre?

El pronóstico para el Área Metropolitana de Guadalajara para el miércoles es de cielos despejados y viento moderado

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

La temperatura mínima que se espera para el miércoles en Guadalajara es del 7 °C. ESPECIAL / CANVA

El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha sido muy fresco, sobre todo por la noche y al amanecer. Y el pronóstico del clima augura que seguirá así por lo menos este miércoles 5 de noviembre. Estos son los detalles: 

Meteored prevé para Guadalajara este miércoles principalmente cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre 7 °C y 28 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 31 km/h por la tarde.

Clima en Guadalajara

Miércoles 28 – 7 °C
Jueves 28 – 9 °C
Viernes 28 – 8 °C
Sábado 28 – 10 °C
Domingo 28 – 10 °C

La temperatura mínima que se espera para el miércoles en Guadalajara es del 7 °C, por lo que seguirá siendo fría, para luego ir repuntando ligeramente el resto de la semana

Clima nacional del jueves 06 al sábado 08 de noviembre de 2025

Un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste y norte del territorio nacional, generando vientos fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones.

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, además ingreso de humedad proveniente del golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en dichas regiones.

La onda tropical núm. 40 se desplazará gradualmente al sur de las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias aisladas en dichas entidades.

Se mantendrá baja probabilidad de lluvia en gran parte de la República Mexicana (excepto en el sureste del país y la península de Yucatán).

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

