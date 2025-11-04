El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha sido muy fresco, sobre todo por la noche y al amanecer. Y el pronóstico del clima augura que seguirá así por lo menos este miércoles 5 de noviembre. Estos son los detalles:

Meteored prevé para Guadalajara este miércoles principalmente cielos despejados . Las temperaturas oscilarán entre 7 °C y 28 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este , con rachas que podrán llegar hasta 31 km/h por la tarde.

Clima en Guadalajara

Miércoles 28 – 7 °C Jueves 28 – 9 °C Viernes 28 – 8 °C Sábado 28 – 10 °C Domingo 28 – 10 °C

La temperatura mínima que se espera para el miércoles en Guadalajara es del 7 °C, por lo que seguirá siendo fría, para luego ir repuntando ligeramente el resto de la semana .

Clima nacional del jueves 06 al sábado 08 de noviembre de 2025

Un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste y norte del territorio nacional , generando vientos fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones.

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, además ingreso de humedad proveniente del golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en dichas regiones.

La onda tropical núm. 40 se desplazará gradualmente al sur de las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias aisladas en dichas entidades.

Se mantendrá baja probabilidad de lluvia en gran parte de la República Mexicana (excepto en el sureste del país y la península de Yucatán).

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

