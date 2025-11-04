Este martes 4 de noviembre, la edición número 60 de las Fiestas de Octubre llega a su fin, y en este escenario, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció que ampliará el horario de servicio en las tres líneas del tren ligero.

A través de un anuncio en sus redes sociales oficiales, Siteur indicó que los trenes estarán operando hasta la 1:00 a.m. Esta medida tiene el propósito de que los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) disfruten de las actividades que ofrece la feria, otorgándoles más tiempo para moverse por la ciudad en transporte público.

Te puede interesar: Se incendia fábrica de solventes y químicos en Zona Industrial de Guadalajara

Tren ligero amplía su horario de servicio el último día de las Fiestas de Octubre 2025. ESPECIAL

Cada año, durante el periodo que abarca las Fiestas de Octubre, es habitual que los servicios estén disponibles más tarde durante los días de mayor afluencia, con el propósito de apoyar el regreso de los asistentes a sus hogares y que la diversión no se vea opacada por las preocupaciones de transporte.

El sistema de transporte público masivo amplió el horario de servicio todos los viernes, sábados y domingos que abarcó el periodo de actividades de las Fiestas de Octubre 2025.

El evento comenzó el viernes 3 de octubre y concluirá esta noche. Actualmente, la sede de las Fiestas de Octubre es el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la avenida Mariano Bárcena s/n, en la colonia Auditorio del municipio de Zapopan.

Tomar la Línea 1 del Tren Ligero es una de las vías más directas para llegar a las Fiestas de Octubre, ya que sus estaciones Periférico Norte y Auditorio están a solo unas cuadras de distancia del recinto. Cabe decir que esta ruta conecta con la Línea 2 en la estación Juárez y con la Línea 3 en la estación Ávila Camacho.

Horarios especiales del tren ligero por Fiestas de Octubre 2025

Línea 1: última salida a las 12:30 a.m. en sus terminales Periférico Sur y Auditorio.

Línea 2: última salida a las 12:30 a.m. en sus terminales Juárez y Tetlán.

Línea 3: última salida a las 12:30 a.m. en sus terminales Arcos de Zapopan y Central de Autobuses.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB