El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es una institución pública que ofrece distintos apoyos a las personas mayores de 60 años de manera que puedan acceder a una mejor calidad de vida a través de distintos beneficios en servicios y productos. Entre ellos, se encuentra la capacidad de acceder a descuentos en consumo de restaurantes por lo que en esta ocasión te mostramos cuál es el único negocio de comida de Guadalajara inscrito en el programa de descuentos.

Por supuesto, para ser acreedor al descuento en el consumo, es necesario contar con la credencial del Inapam; el documento con el que podrás acceder a este y otros beneficios en tiendas y restaurantes. Para obtener la documentación es necesario acudir a un módulo del Inapam o a uno de los Centros de la Secretaría de Bienestar a partir del mes de cumplimiento de los 60 años. Deberás acudir con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco.

¿Cuál es el restaurante que ofrece descuentos con credencial del Inapam?

El único restaurante en Guadalajara que ofrece descuentos en el consumo de personas con credencial del Inapam es el Restaurante Las Originales Hermanas Coraje ubicado en el domicilio avenida Vallarta #4873 en la Colonia Prados Vallarta del municipio. El negocio ofrece un descuento del 10% en consumo presentado la credencial del Inapam.

El negocio se une a estos otros restaurantes que cuentan con descuentos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG):

Casa de las 11 letras en Tlaquepaque

Tacos Chicho en Tlaquepaque

Mariscos El Amigazo en Tonalá

Pedro Navarrete Carnes en su jugo en Tonalá

Carlos Armando Navarrete Carnes en su jugo en Tonalá

Berenice Navarrete Carnes en su jugo en Zapopan

