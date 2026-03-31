El Gobierno de Jalisco recordó que, a partir de mañana 1 de abril, la tarifa del transporte público costará 11 pesos. Sin embargo, son ya poco más de 400 mil las y los estudiantes de todos los niveles que ya han activado su tarjeta para pagar 5 pesos por sus pasajes.

En este contexto, dijo el Gobierno de Jalisco en un comunicado, están incluidos quienes hicieron el trámite para activar el pago de su pasaje mediante las tarjetas Mi Pasaje y Yo Jalisco, así como los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, cuando paguen con su credencial vigente.

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Las y los estudiantes que tramitaban el beneficio por primera vez lo hicieron mediante la Tarjeta Única al Estilo Jalisco; sin embargo, el cobro de los cinco pesos aplica para cualquiera de las modalidades de tarjeta, siempre y cuando tengan el beneficio activado.

Requisitos y módulos para tramitar el descuento estudiantil

El Ejecutivo estatal recordó que los requisitos para obtener la tarjeta con el descuento para la comunidad estudiantil de Jalisco, de cualquier edad, son:

CURP del estudiante (actualizado y con QR).

Credencial de estudiante vigente o cualquiera de los tres documentos siguientes, en original y copia: constancia de estudios vigente (firmada y sellada por la escuela), kardex certificado vigente (firmado y sellado por la escuela) o la orden de pago acompañada de recibo que acredite el pago de los estudios en el periodo actual, ya sea en línea o presencial.

Para el trámite de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, el lunes, martes y miércoles de Semana Santa, y de lunes a viernes de la Semana de Pascua, estarán abiertos los módulos San Jacinto y Zapopan Centro, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

Los módulos instalados en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara reanudarán su servicio hasta el próximo 13 de abril.

Después del periodo vacacional, la comunidad estudiantil de Jalisco podrá acudir a los módulos habituales, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, que son los siguientes:

Parque San Jacinto, ubicado en Av. San Jacinto s/n, colonia San Andrés, en Guadalajara. Estación de los Dos Templos, en Av. 16 de Septiembre y Calzada Revolución, en la zona Centro de Guadalajara. Unidad López Mateos, ubicada en Av. Colón #2189, colonia Industrial, en Guadalajara. CAT del Valle, ubicado en Av. Concepción #6125, colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco. Expo Ganadera, ubicada en Calzada Huascato #915, colonia El Álamo, en San Pedro Tlaquepaque. Estación Central Nueva, ubicada en Av. de las Torres #4831, en la Nueva Central Camionera, en San Pedro Tlaquepaque. Zapopan Centro, en la plazoleta ubicada debajo de la estación Zapopan Centro de la Línea 3. Unidad Administrativa Las Águilas, ubicada en Av. López Mateos Sur, colonia La Calma, en Zapopan.

Apuestan por el fortalecimiento del transporte público en Jalisco

Dentro de la estrategia sexenal para ofrecer un mejor servicio a todas las personas usuarias del transporte público, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, anunció el año pasado una inversión de más de 2 mil 300 millones de pesos para la adquisición de 203 unidades, entre autobuses y trenes.

Estas unidades se han estado poniendo a circular para fortalecer la movilidad de millones de personas, reducir sus tiempos de espera y ofrecerles vehículos tanto eléctricos como a diésel y gasolina, modernos, accesibles, eficientes y sostenibles , afirmó el Gobierno de Jalisco en el comunicado.

El 13 de abril entrarán en operación diez unidades para fortalecer el servicio de Mi Macro Periférico. Tendrán una capacidad de hasta 80 pasajeros y reducirán a un minuto y medio la frecuencia de paso en el arco sur del sistema.

EL INFORMADOR/ARCHIVO

"El plan estatal para el transporte público también contempla poner a rodar nuevas unidades en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Ocotlán, entre otros destinos, con el objetivo de garantizar un servicio óptimo para la ciudadanía jalisciense", señaló el gobierno estatal en el documento.

En este sentido, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) destaca la entrada en servicio de nuevas rutas, como la Ruta 9 de Mi Transporte Tren Ligero, para conectar la Línea 3 con el centro de Tonalá, el Hospital Civil de Oriente y el CUTonalá, gracias a 8 unidades nuevas y una frecuencia de paso de 15 minutos.

A esto se suma la Ruta 3 —el antiguo Par Vial que cruza toda la ciudad de oriente a poniente—, la cual sumó ocho autobuses eléctricos Volvo de última generación, así como la ampliación del recorrido de la Ruta 5-B del mismo sistema hacia el oriente del AMG, beneficiando a Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.

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A dichas acciones se añadió la estrategia de dar seguimiento en tiempo real en Google Maps y Waze a 220 rutas y a las 4 mil 500 unidades que brindan el servicio de transporte público en la entidad, gracias a una alianza anunciada por el gobernador entre la Secretaría de Transporte y Ualabee, empresa socia tecnológica de Google.

Para solicitar más información o presentar algún reporte, estudiantes y ciudadanía en general pueden comunicarse a los teléfonos de la Secretaría de Transporte, en el 33-3819-2419 y 33-3819-2426, o a través de las redes sociales oficiales de la dependencia: @TransporteJal, en X, o Secretaría de Transporte Jalisco, en Facebook.

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