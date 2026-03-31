Beca Rita Cetina suspenderá pagos en abril de 2026; conoce las fechas afectadas

Las autoridades de los Programas para el Bienestar del Gobierno federal dieron a conocer el calendario oficial de pagos para el bimestre marzo-abril de la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de secundaria; sin embargo, con este aviso se confirmó que habrá una suspensión en los depósitos durante cuatro jornadas consecutivas.

¿Por qué la Beca Rita Cetina suspenderá pagos en abril?

De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades, los depósitos se detendrán desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. Estas fechas coinciden con la conmemoración de los Días Santos, jornadas inhábiles para las instituciones financieras, incluido el Banco del Bienestar.

Los bancos no operan los días Jueves y Viernes Santos debido a que el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) considera estas fechas como días de descanso para el sector financiero, aunque no sean reconocidos como asuetos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De este modo, el Gobierno queda imposibilitado para realizar los pagos a millones de estudiantes beneficiarios en todo el país.

A esta inactividad por los Días Santos se suma la política habitual de dispersión de los programas sociales, la cual establece que no se realizan movimientos bancarios durante los fines de semana.

Esta combinación de factores provoca que no haya pagos durante cuatro días consecutivos. No obstante, la dispersión de recursos se reanudará con normalidad el lunes 6 de abril, siendo el turno de los estudiantes cuyo primer apellido comienza con la letra C.

Calendario de pagos de abril para la Beca Rita Cetina de secundaria

Según la información publicada en el sitio oficial de Programas para el Bienestar, a partir del miércoles 1 de abril comenzará la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre marzo-abril para los estudiantes de secundaria beneficiarios.

Miércoles 1 de abril → A, B

Lunes 6 de abril → C

Martes 7 de abril → D, E, F

Miércoles 8 de abril → G

Jueves 9 de abril → H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril → M

Lunes 13 de abril → N, Ñ, O, P, Q

Martes 14 de abril → R

Miércoles 15 de abril → S

Jueves 16 de abril → T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de abril para la Beca Rita Cetina de secundaria. ESPECIAL

Para los derechohabientes de este sector estudiantil, la beca otorga un monto base de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un apoyo adicional de 700 pesos por cada estudiante extra inscrito en dicho nivel educativo. Todos los depósitos, sin excepción, se realizan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

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MB

