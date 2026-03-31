A partir del próximo 1 de junio de 2026, no contar con placas con diseños vigentes en el estado será motivo de multa para automovilistas en Jalisco, de acuerdo con la Policía Vial.

Hace unos días, la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco informó sobre la extensión de la prórroga para que los contribuyentes que pagaron su refrendo vehicular 2025 durante ese mismo año puedan aprovechar el beneficio de la sustitución gratuita de placas.

La prórroga estará vigente durante dos meses más, por lo que las sanciones por circular con placas obsoletas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de junio, una vez concluido este plazo.

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Cambio de placas en Jalisco: esta es la multa si no haces el trámite

De acuerdo con la ley, la multa por circular con placas vencidas en Jalisco va de 20 a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con base en el valor vigente de la UMA en 2026, los automovilistas que no realicen el cambio de placas podrían recibir una sanción que va de más de 2 mil 300 hasta cerca de 7 mil pesos.

Estas son las únicas placas que podrán circular en Jalisco. ESPECIAL

Aplicación de multas por no cambiar de placas “no será una cacería de brujas”

El titular de la Policía Vial del Estado, Jorge Alberto Arizpe, explicó que existe un periodo de tolerancia hasta mayo, con el objetivo de que los automovilistas cumplan con el cambio de placas.

Subrayó que, una vez que termine la prórroga, la aplicación de multas no será una “cacería de brujas” contra quienes no hayan realizado el trámite.

“Eso ya se había previsto desde antes, inclusive si hubiera sido que ya por ultimátum ya fuera a partir de este día, último de este mes de marzo, yo también ya había previsto que no iba a ser una cacería de brujas, no va a hacer eso”, afirmó.

Actualmente, de un total de 1.7 millones de contribuyentes que pagaron su refrendo vehicular 2025, aún faltan alrededor de 365 mil personas por aprovechar el beneficio.

Por ello, las autoridades invitan a la ciudadanía a realizar el trámite dentro del plazo y evitar multas.

Para hacer el cambio de placas, se puede acudir a las oficinas recaudadoras del estado en su horario habitual: lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. Para conocer más sobre el proceso, da clic aquí .

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MB