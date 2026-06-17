Con el objetivo de fortalecer la movilidad segura y eficiente de la ciudadanía, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), realizará la extensión de horarios de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero e implementará un operativo especial de movilidad por el partido México contra Corea del Sur, a celebrarse este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.

Afirmó que se trabajará con más de 60 unidades "para brindar alternativas con rutas especiales a aficionados con boleto para los partidos (ticket holders)", para llegar y salir del estadio.

Detalles de las rutas de transporte público por el día de partido mundialista en Guadalajara

La primera será la Ruta especial 01 (R01) Parque Revolución-Estadio Guadalajara, disponible cuatro horas antes y dos horas después del encuentro.

De ida, la R01 sale del Parque Revolución y recorre Avenida Vallarta, se incorpora a Periférico e ingresa a Avenida del Bosque, para concluir en el acceso a la Última Milla del estadio que se encuentra en esa vialidad.

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Al terminar el juego, la R01 saldrá del mismo punto, por Avenida del Bosque, para ingresar a Periférico, incorporarse a Avenida Vallarta, continuar por Avenida Hidalgo y concluir en Federalismo, en el Parque Revolución.

Al terminar el encuentro y durante dos horas, se implementarán servicios especiales de unidades de Siteur, que estarán ubicadas en la lateral de Periférico, a unos metros de la estación Estadio Chivas de Macro Periférico.

Dichas unidades tendrán tres destinos: la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero, la estación Periférico Sur de la Línea 1 del Tren Ligero y el Parque Revolución.

" El personal de Siteur estará orientando a los aficionados en la bahía de servicio del Estadio Guadalajara. El costo del servicio de estas rutas es de 11 pesos y se puede pagar a través de monedas o la tarjeta Mi Movilidad ", añadió el organismo.

Líneas mantienen extensión de horarios

Además, dijo el Siteur, como se anunció previamente, desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y la Línea 5 Macro Aeropuerto ampliarán sus horarios de operación durante los días de juegos celebrados en el Estadio Guadalajara hasta cuatro horas posteriores a la conclusión de los encuentros, con el fin de facilitar el traslado de las y los asistentes.

Para el resto de los días del calendario mundialista y debido a las actividades en el Fan Fest del Centro de Guadalajara, se ampliará el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, por un promedio de dos horas.

Las variaciones de estas extensiones dependerán de la agenda de partidos programados cada día.

"Es importante recordar que la Línea 5 Macro Aeropuerto cuenta con la Ruta Troncal 01, que durante los días partido podrá trasladar a usuarios desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, directo y sin transbordos a la Estación Chivas de Macro Periférico", añadió el Sistema.

Se desplegará un operativo especial en la estación Estadio Chivas de Macro Periférico y puntos estratégicos de la infraestructura, con personal operativo destinado a mantener el orden, orientar a usuarios y agilizar los flujos de entrada y salida durante los periodos de mayor concentración.

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FF