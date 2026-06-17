Con el objetivo de fortalecer la movilidad segura y eficiente de la ciudadanía, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), realizará la extensión de horarios de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero e implementará un operativo especial de movilidad por el partido México contra Corea del Sur, a celebrarse este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.Afirmó que se trabajará con más de 60 unidades "para brindar alternativas con rutas especiales a aficionados con boleto para los partidos (ticket holders)", para llegar y salir del estadio.La primera será la Ruta especial 01 (R01) Parque Revolución-Estadio Guadalajara, disponible cuatro horas antes y dos horas después del encuentro.De ida, la R01 sale del Parque Revolución y recorre Avenida Vallarta, se incorpora a Periférico e ingresa a Avenida del Bosque, para concluir en el acceso a la Última Milla del estadio que se encuentra en esa vialidad.Al terminar el juego, la R01 saldrá del mismo punto, por Avenida del Bosque, para ingresar a Periférico, incorporarse a Avenida Vallarta, continuar por Avenida Hidalgo y concluir en Federalismo, en el Parque Revolución.Al terminar el encuentro y durante dos horas, se implementarán servicios especiales de unidades de Siteur, que estarán ubicadas en la lateral de Periférico, a unos metros de la estación Estadio Chivas de Macro Periférico.Dichas unidades tendrán tres destinos: la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero, la estación Periférico Sur de la Línea 1 del Tren Ligero y el Parque Revolución."El personal de Siteur estará orientando a los aficionados en la bahía de servicio del Estadio Guadalajara. El costo del servicio de estas rutas es de 11 pesos y se puede pagar a través de monedas o la tarjeta Mi Movilidad", añadió el organismo.Además, dijo el Siteur, como se anunció previamente, desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y la Línea 5 Macro Aeropuerto ampliarán sus horarios de operación durante los días de juegos celebrados en el Estadio Guadalajara hasta cuatro horas posteriores a la conclusión de los encuentros, con el fin de facilitar el traslado de las y los asistentes.Para el resto de los días del calendario mundialista y debido a las actividades en el Fan Fest del Centro de Guadalajara, se ampliará el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, por un promedio de dos horas.Las variaciones de estas extensiones dependerán de la agenda de partidos programados cada día."Es importante recordar que la Línea 5 Macro Aeropuerto cuenta con la Ruta Troncal 01, que durante los días partido podrá trasladar a usuarios desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, directo y sin transbordos a la Estación Chivas de Macro Periférico", añadió el Sistema.Se desplegará un operativo especial en la estación Estadio Chivas de Macro Periférico y puntos estratégicos de la infraestructura, con personal operativo destinado a mantener el orden, orientar a usuarios y agilizar los flujos de entrada y salida durante los periodos de mayor concentración.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF