Miércoles, 17 de Junio 2026

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Las rutas especiales que podrás tomar hacia el Estadio Guadalajara por el partido México vs Corea por solo 11 pesos

El Siteur reiteró que los horarios de sus diferentes sistemas de movilidad operarán con horarios especiales después de los encuentros que se lleven a cabo en el Estadio Guadalajara

Por: Rubí Bobadilla

Conoce las rutas y los recorridos especiales de las unidades habilitadas para llevar y regresar a las y los aficionados a los partidos mundialistas en el Estadio Guadalajara. ESPECIAL / Siteur

Conoce las rutas y los recorridos especiales de las unidades habilitadas para llevar y regresar a las y los aficionados a los partidos mundialistas en el Estadio Guadalajara. ESPECIAL / Siteur

Con el objetivo de fortalecer la movilidad segura y eficiente de la ciudadanía, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), realizará la extensión de horarios de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero e implementará un operativo especial de movilidad por el partido México contra Corea del Sur, a celebrarse este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.

Afirmó que se trabajará con más de 60 unidades "para brindar alternativas con rutas especiales a aficionados con boleto para los partidos (ticket holders)", para llegar y salir del estadio.

Detalles de las rutas de transporte público por el día de partido mundialista en Guadalajara

La primera será la Ruta especial 01 (R01) Parque Revolución-Estadio Guadalajara, disponible cuatro horas antes y dos horas después del encuentro.

De ida, la R01 sale del Parque Revolución y recorre Avenida Vallarta, se incorpora a Periférico e ingresa a Avenida del Bosque, para concluir en el acceso a la Última Milla del estadio que se encuentra en esa vialidad.

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Al terminar el juego, la R01 saldrá del mismo punto, por Avenida del Bosque, para ingresar a Periférico, incorporarse a Avenida Vallarta, continuar por Avenida Hidalgo y concluir en Federalismo, en el Parque Revolución.

Al terminar el encuentro y durante dos horas, se implementarán servicios especiales de unidades de Siteur, que estarán ubicadas en la lateral de Periférico, a unos metros de la estación Estadio Chivas de Macro Periférico.

Dichas unidades tendrán tres destinos: la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero, la estación Periférico Sur de la Línea 1 del Tren Ligero y el Parque Revolución.

"El personal de Siteur estará orientando a los aficionados en la bahía de servicio del Estadio Guadalajara. El costo del servicio de estas rutas es de 11 pesos y se puede pagar a través de monedas o la tarjeta Mi Movilidad", añadió el organismo.

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Líneas mantienen extensión de horarios

Además, dijo el Siteur, como se anunció previamente, desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y la Línea 5 Macro Aeropuerto ampliarán sus horarios de operación durante los días de juegos celebrados en el Estadio Guadalajara hasta cuatro horas posteriores a la conclusión de los encuentros, con el fin de facilitar el traslado de las y los asistentes.

Para el resto de los días del calendario mundialista y debido a las actividades en el Fan Fest del Centro de Guadalajara, se ampliará el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, por un promedio de dos horas.

Las variaciones de estas extensiones dependerán de la agenda de partidos programados cada día.

"Es importante recordar que la Línea 5 Macro Aeropuerto cuenta con la Ruta Troncal 01, que durante los días partido podrá trasladar a usuarios desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, directo y sin transbordos a la Estación Chivas de Macro Periférico", añadió el Sistema.

Se desplegará un operativo especial en la estación Estadio Chivas de Macro Periférico y puntos estratégicos de la infraestructura, con personal operativo destinado a mantener el orden, orientar a usuarios y agilizar los flujos de entrada y salida durante los periodos de mayor concentración.

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