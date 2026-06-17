Miércoles, 17 de Junio 2026

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Coparmex Jalisco pide flexibilidad a las empresas ante partido México vs Corea

Tras anunciarse la suspensión de clases, el organismo empresarial sugiere implementar esquemas de trabajo a distancia y ajustar horarios para que los colaboradores puedan disfrutar del encuentro mundialista

Por: Jorge Velazco

Coparmex Jalisco asegura que el Mundial representa una oportunidad importante para Jalisco. COPARMEX JALISCO

Coparmex Jalisco asegura que el Mundial representa una oportunidad importante para Jalisco. COPARMEX JALISCO

Con motivo del partido entre México y Corea que se llevará a cabo este jueves 18 de junio el Centro Empresarial de Jalisco solicitó a las empresas otorgar flexibilidad a sus trabajadores. 

El Gobierno del Estado informó la suspensión de clases en todo Jalisco y señaló que las dependencias estatales mantendrán sus operaciones, privilegiando esquemas de trabajo a distancia en funciones administrativas. Esta disposición no contempla una suspensión obligatoria para las empresas y centros de trabajo del sector privado, por lo que cada organización podrá operar conforme a sus necesidades y condiciones particulares. 

LEER: Aclara Coparmex que suspensión de actividades no es obligatorio para las empresas

La experiencia registrada durante la inauguración del Mundial dejó aprendizajes importantes para el sector empresarial. En un sondeo realizado por Coparmex Jalisco, 9 de cada 10 empresas reportaron haber mantenido la asistencia habitual de sus colaboradores durante la jornada inaugural. Diversas empresas señalaron que la comunicación anticipada, la flexibilidad operativa y las activaciones internas fueron factores clave para mantener la continuidad de las operaciones y facilitar la participación de sus equipos en este evento. 

"Por ello, desde Coparmex Jalisco recomendamos a las empresas valorar medidas de organización interna que contribuyan a mantener la productividad y facilitar la movilidad de sus colaboradores", dijo el organismo empresarial. 

Las recomendaciones para los empleadores

Coparmex Jalisco recomienda dar flexibilidad en horarios de entrada y salida, esquemas de trabajo remoto cuando las funciones lo permitan, planeación anticipada de reuniones, entregas y actividades operativas, comunicación oportuna con colaboradores respecto a ajustes temporales, activaciones internas que favorezcan la convivencia y el sentido de pertenencia sin afectar la operación. 

"Estas medidas son voluntarias y deberán implementarse conforme a las características y necesidades de cada empresa", precisó. 

Finalmente Coparmex Jalisco aclaró que el Mundial representa una oportunidad importante para Jalisco. 

Adaptación y productividad mundialista

"La experiencia de las primeras jornadas demuestra que, con preparación y coordinación, es posible aprovechar este evento internacional, facilitar la participación de los colaboradores y mantener la continuidad de las actividades productivas", añadió. 

Finalmente dijo que la preparación y la comunicación oportuna permiten a las empresas adaptarse a este tipo de eventos sin afectar su operación. 

"Desde Coparmex Jalisco seguiremos compartiendo información y buenas prácticas que contribuyan a fortalecer la productividad y aprovechar las oportunidades que el Mundial genera para nuestro estado", concluyó. 

NG

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