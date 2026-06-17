Coparmex Jalisco pide flexibilidad a las empresas ante partido México vs Corea

Con motivo del partido entre México y Corea que se llevará a cabo este jueves 18 de junio el Centro Empresarial de Jalisco solicitó a las empresas otorgar flexibilidad a sus trabajadores.

El Gobierno del Estado informó la suspensión de clases en todo Jalisco y señaló que las dependencias estatales mantendrán sus operaciones, privilegiando esquemas de trabajo a distancia en funciones administrativas. Esta disposición no contempla una suspensión obligatoria para las empresas y centros de trabajo del sector privado, por lo que cada organización podrá operar conforme a sus necesidades y condiciones particulares.

La experiencia registrada durante la inauguración del Mundial dejó aprendizajes importantes para el sector empresarial . En un sondeo realizado por Coparmex Jalisco, 9 de cada 10 empresas reportaron haber mantenido la asistencia habitual de sus colaboradores durante la jornada inaugural. Diversas empresas señalaron que la comunicación anticipada, la flexibilidad operativa y las activaciones internas fueron factores clave para mantener la continuidad de las operaciones y facilitar la participación de sus equipos en este evento.

"Por ello, desde Coparmex Jalisco recomendamos a las empresas valorar medidas de organización interna que contribuyan a mantener la productividad y facilitar la movilidad de sus colaboradores", dijo el organismo empresarial.

Las recomendaciones para los empleadores

Coparmex Jalisco recomienda dar flexibilidad en horarios de entrada y salida, esquemas de trabajo remoto cuando las funciones lo permitan, planeación anticipada de reuniones, entregas y actividades operativas, comunicación oportuna con colaboradores respecto a ajustes temporales, activaciones internas que favorezcan la convivencia y el sentido de pertenencia sin afectar la operación.

"Estas medidas son voluntarias y deberán implementarse conforme a las características y necesidades de cada empresa" , precisó.

Finalmente Coparmex Jalisco aclaró que el Mundial representa una oportunidad importante para Jalisco.

Adaptación y productividad mundialista

"La experiencia de las primeras jornadas demuestra que, con preparación y coordinación, es posible aprovechar este evento internacional, facilitar la participación de los colaboradores y mantener la continuidad de las actividades productivas", añadió.

Finalmente dijo que la preparación y la comunicación oportuna permiten a las empresas adaptarse a este tipo de eventos sin afectar su operación.

"Desde Coparmex Jalisco seguiremos compartiendo información y buenas prácticas que contribuyan a fortalecer la productividad y aprovechar las oportunidades que el Mundial genera para nuestro estado", concluyó.

NG