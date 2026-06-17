El debut de Portugal en la Copa Mundial 2026 de la FIFA dejó muchas dudas entre los aficionados . Cristiano Ronaldo no registró goles ni asistencias ante la República Democrática del Congo. Este amargo tropiezo lo aleja del récord histórico, marca que Messi alcanzó ayer con Argentina.

Un estreno sin protagonismo luso

CR7 disputó su primer encuentro oficial en su sexto torneo mundialista, un hito impresionante en su extensa carrera profesional. Sin embargo, su participación en el terreno de juego resultó bastante discreta , pues quedó aislado de las jugadas de mayor peligro generadas por su escuadra durante los 90 minutos reglamentarios.

Durante el desarrollo del partido, el capitán portugués no logró conectar con sus compañeros en el último tercio de la cancha. La sólida defensa de la RD Congo neutralizó sus intentos por las bandas, dejándolo fuera de las acciones decisivas y sin oportunidades claras para rematar al arco rival.

La distancia con la marca histórica

Esta falta de contundencia representa un duro golpe para las aspiraciones individuales del atacante europeo en este prestigioso certamen internacional. Cristiano se aleja de la oportunidad de convertirse en el máximo anotador en la historia de los mundiales tras este inesperado tropiezo en la fase inicial.

Su sequía en este primer compromiso contrasta de forma notoria con el éxito de otros grandes referentes en la competición deportiva . La presión mediática aumenta sobre el veterano jugador para los próximos compromisos del calendario, donde estará obligado a sumar anotaciones para ayudar a su país a clasificar sin contratiempos.

El contraste con la hazaña de Argentina

Apenas un día antes, la selección de Argentina tuvo su propia presentación en el torneo enfrentando al aguerrido combinado de Argelia. En ese encuentro, Messi brilló con luz propia al marcar tres tantos espectaculares, demostrando un nivel excepcional desde el primer minuto de acción en el campo de juego .

Ese destacado triplete permitió al capitán argentino alcanzar la cima de los goleadores históricos del torneo, igualando la marca más codiciada del futbol mundial. Su actuación deslumbró a los aficionados presentes en los estadios de Norteamérica y estableció un estándar muy alto para el resto de las figuras internacionales.

Ahora, el portugués necesita ajustar su estrategia ofensiva para avanzar con seguridad en el torneo de la FIFA. Cristiano Ronaldo deberá recuperar su instinto goleador en los siguientes duelos si desea mantener viva la esperanza de alcanzar la gloria y la marca soñada .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF