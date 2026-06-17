Este miércoles el Gobierno de Jalisco dio a conocer que, en atención al decreto emitido por la Federación con motivo de la celebración del Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Jalisco implementará medidas para contribuir al orden, la movilidad y la seguridad durante el partido entre México y Corea del Sur, que se celebrará mañana jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Así, con el objetivo de reducir desplazamientos, facilitar la movilidad urbana y permitir una mejor operación de los servicios, todas las actividades administrativas del Gobierno del Estado se desarrollarán a distancia el día de mañana.

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"Es importante señalar que las áreas de Seguridad, Protección Civil, atención a emergencias y los servicios médicos seguirán teniendo los servicios al 100 por ciento de su capacidad para atender la necesidad de todas y todos los ciudadanos", informó Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno.

Esperan que empresas en medida de lo posible, implementen mañana jueves esquemas de trabajo a distancia

El Gobierno del Estado realiza un exhorto respetuoso a las empresas, comercios y centros de trabajo de la iniciativa privada para que, en la medida de lo posible, implementen mañana jueves esquemas de trabajo a distancia, principalmente en los municipios donde habrá actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

Esto contribuirá a disminuir la carga vehicular y favorecer una mejor movilidad, afirmó el Ejecutivo Estatal.

Además, recordó que en días pasados, Pablo Lemus Navarro, gobernador del Estado, anunció que mañana se tendrá asueto escolar.

"Como lo anunció el Gobernador, las actividades escolares permanecerán completamente suspendidas durante este jueves, 18 de junio, y en Jalisco atendemos las disposiciones emitidas por el Gobierno Federal y seguiremos trabajando de manera coordinada para garantizar la movilidad, la seguridad y sobre todo la felicidad en este gran evento, que es la Copa del Mundo", señaló el Secretario General de Gobierno.

En Jalisco se atenderán las disposiciones emitidas por la Federación y se trabajará de manera coordinada para garantizar la seguridad, la movilidad y el adecuado desarrollo de este importante evento internacional.

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NA