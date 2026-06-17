México vs Corea: ¿Cuándo y dónde será el baile masivo de Gangnam Style en Guadalajara?

El próximo jueves 18 de junio se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026: el que disputarán la Selección Mexicana y Corea del Sur. En este contexto, los aficionados han comenzado a organizarse para realizar un baile masivo de Gangnam Style.

A través de redes sociales se dio a conocer la convocatoria para esta actividad, que será protagonizada por el éxito del rapero PSY, reconocido por ser el primer gran fenómeno viral de internet, romper récords en YouTube y revolucionar e impulsar la cultura del K-Pop a nivel global.

De este modo, en el marco de la celebración de la Copa del Mundo, la canción Gangnam Style funge como un símbolo de unión y hermanamiento intercultural.

Esto es lo que debes saber sobre el baile masivo de Gangnam Style en Guadalajara

La euforia por la Copa del Mundo de la FIFA se traslada de los terrenos de juego a los espacios públicos de las ciudades sede mediante convocatorias ciudadanas organizadas en el entorno digital.

En redes sociales comenzó a circular una iniciativa que pretende transformar las inmediaciones del Estadio Guadalajara en una pista de baile para recrear de forma sincronizada la famosa coreografía lanzada en 2012, con la participación de aficionados locales y extranjeros.

El principal punto de encuentro es el recinto deportivo; sin embargo, existe la posibilidad de que la dinámica también se realice en otros espacios públicos donde se proyectará el partido, como el FIFA Fan Festival ubicado en la Plaza Liberación de Guadalajara.

La hora en la que los aficionados realizarán esta coreografía de forma conjunta no fue especificada, aunque se espera que la activación ocurra durante el medio tiempo o al finalizar el partido de México vs Corea del Sur.

Con información de SUN

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MB