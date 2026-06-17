A partir de las 12:00 horas y hasta finalizar el concierto de Maná, la Glorieta Minerva de Guadalajara y sus alrededores tendrán cierres viales y modificaciones en rutas del transporte público con el fin de garantizar que se lleve a cabo de forma adecuada la presentación de la banda de rock. Se espera la asistencia de hasta 150 mil personas, situación por las que autoridades municipales y estatales han emitido una serie de recomendaciones para quienes planeen asistir al evento.

El ingreso al concierto será por carriles centrales de avenida Vallarta a partir de las 12:00 horas, pasando avenida Arcos. El anillo principal de la Glorieta Minerva y las laterales de la vialidad permanecerán cerradas desde Juan Palomar y Arias hasta avenida Yaquis; la calle Fernando de Celada estará abierta de forma intermitente con el fin de no afectar la circulación vehicular en la zona.

Vialidades circundantes a la Glorieta Minerva, como Diagonal Golfo de Cortés, López Mateos, Circunvalación Agustín Yáñez, José María Morelos y Manuel López Cotilla también tendrán restricciones de circulación. La recomendación de autoridades es tomar rutas alternas, como avenida México, Inglaterra, Golfo de Cortés y Juan Palomar y Arias.

En tanto, el escenario está instalado en la Plazuela Vallarta, luego del punto de ingreso y el filtro, en Aureliano Aceves. Éste permanecerá instalado del 18 al 25 de junio y su desmonte comenzará el día 26 y se extenderá hasta el 29; a esta altura estarán cerrados los carriles centrales de Vallarta, pero estarán habilitadas las laterales para garantizar la circulación en la Glorieta Minerva.

Estas serán las rutas de transporte público modificadas por el concierto de Maná

En cuanto al transporte público, en total son 19 las rutas que tendrán modificaciones en sus rutas. Éstas son las complementarias 74, 79, 140, 104 Plaza Galerías – La Gran Plaza, 109, 110 dos vías, 104 Plaza del Sol, 121A y 121B, 108, 123-V1, 123-V2 y 124. También tendrán cambios los V02 y V03 de la ruta López Mateos, las rutas 01 y 03 de Mi Transporte Tren Ligero y las T18 y T18A Terranova.

La Secretaría de Transporte (SETRAN) habilitó paradas temporales para el día de hoy: rutas C121A y C121B en avenida México y Diagonal Golfo de Cortés; para C108, C123-V1, T18, T18A, C123-V2, V03 López Mateos en avenida López Mateos y México; las C104, C109, C110, C140, Ruta 01 Mi Transporte Tren Ligero en México y López Mateos.

EL INFORMADOR/O. González

EL INFORMADOR/O. González

La Ruta 03, Mi Transporte Tren Ligero en Vallarta y Avenida de las Américas; las C124, T11A y vías en avenida de la Paz y avenida de los Arcos; para C74 en Circunvalación Agustín Yáñez y Lerdo de Tejada; para las rutas C79 y C104 en avenida de los Arcos y Lerdo de Tejada; y para C108, C123-V1, C123-V2, V02 y V03 López Mateos en López Mateos y Niños Héroes.

Para conocer con mayor detalle los recorridos de cada una de las rutas, el secretario de Transporte del Estado, Diego Monraz, recomendó consultar las redes sociales de la dependencia, así como medir tiempos. El transporte público funcionará hasta las 00:00 horas, una hora después del término del concierto.

En cuanto a seguridad, alrededor de mil elementos de los tres niveles de gobierno estarán presentes en la zona, además de personal de seguridad privada y de SAMU Jalisco. También habrá puntos de hidratación, cinco módulos de atención médica y uniformados públicos para atender cualquier eventualidad.

Por último, no se permitirá el ingreso con carriolas, paraguas, mascotas y botellas. Sí se podrá ingresar con impermeables.

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AO

