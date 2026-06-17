Tren Ligero extenderá sus horarios por concierto de Maná en Guadalajara

El Sistema de Tren Eléctrico urbano (SITEUR) informó que este miércoles 17 de junio las Líneas 1,2 y 3 del Tren Ligero extenderán sus horarios de servicio con motivo de que las y los ciudadanos puedan regresar seguros a sus casas tras el concierto gratuito de la banda tapatía Maná en la Glorieta de La Minerva.

La extensión del servicio de las tres líneas del Tren Ligero será de hasta dos horas después de que termine el concierto, es decir que aún pasarán trenes tentativamente hasta la 1:00 de la mañana del jueves 18 de junio.

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Lo anterior debido a que el concierto de Maná iniciará a las 21:00 horas de este miércoles, aunque previamente los Afro Brothers será la banda encargada de abrir la noche. Se espera que la presentación tenga una duración aproximada de dos horas, por lo que se acabaría alrededor las 11:00 de la noche; a partir de que concluya el concierto el servicio del Tren Ligero se extenderá hasta dos horas.

De igual forma se ampliarán los horarios de las rutas R01 y R03 de Mi Transporte Tren Ligero, también hasta dos horas después de que termine el concierto de Maná.

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Implementarán operativo de seguridad para las y los asistentes

El evento contará con un amplio operativo de seguridad para garantizar la protección de los asistentes y el orden durante la jornada. En estas labores participarán corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo autoridades municipales, estatales y federales.

Como parte de las medidas implementadas, también se pondrá especial atención en el resguardo de la Glorieta de La Minerva, con el objetivo de preservar este emblemático espacio que recientemente fue remodelado.

Las autoridades informaron que el dispositivo contará con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Policía de Guadalajara y la Guardia Nacional, destacando que la prioridad será mantener un ambiente seguro para todas las personas que acudan al evento.

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