México y Corea del Sur protagonizarán un encuentro que podría encaminar su destino en la Copa Mundial 2026 cuando se vean las caras este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara. Más allá de los tres puntos, el partido se perfila para definir el liderato del Grupo A y dejar al vencedor con un pie y medio en los dieciseisavos de final. Por este evento, las autoridades han anunciado una serie de cierres viales alrededor del recinto deportivo; aquí te decimos desde qué hora aplican las restricciones y cuándo terminan.

México y Corea del Sur disputan en Guadalajara el liderato del Grupo A

Para el Tricolor, el compromiso representa una oportunidad inmejorable para acercarse a la siguiente ronda y continuar con el proceso de reivindicación tras la decepcionante actuación en Qatar 2022, donde quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre sabe que una victoria no solo fortalecería sus aspiraciones dentro del torneo, sino que también le permitiría afrontar la última jornada con mayor tranquilidad. Del otro lado, Corea del Sur llega exactamente con la misma ambición, consciente de que un triunfo podría colocarlo como líder solitario.

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Horarios y calles cerradas por el México vs Corea

Considerando que el partido es a las 19:00 horas y los cierres viales inician siete horas antes del encuentro, las restricciones vehiculares comenzarán al mediodía de este jueves. Este dispositivo de seguridad y movilidad, denominado formalmente como operativo Última Milla, tiene como propósito principal garantizar el orden y la fluidez tanto de los asistentes locales como de los turistas internacionales.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Vial de Jalisco, las afectaciones temporales se mantendrán hasta siete horas después de concluido el encuentro, es decir, alrededor de las 02:00 horas de la madrugada del viernes 19 de junio. Durante este lapso, el perímetro principal de exclusión abarcará las vías laterales del Anillo Periférico Poniente y los carriles laterales de la avenida Vallarta.

Asimismo, se implementarán cortes importantes a la circulación en la avenida del Bajío, la avenida del Bosque y la avenida Las Torres. Las autoridades han enfatizado que, como parte de las medidas preventivas más estrictas, el Circuito JVC permanecerá cerrado de forma permanente durante todo el mes de junio, desde el camino a las Villas Panamericanas hasta la intersección con la avenida del Bosque.

Además del cerco principal de seguridad, la Policía Vial mantendrá presencia operativa y vigilancia constante en corredores secundarios para agilizar el flujo de los automóviles. Estas acciones preventivas se extenderán a vialidades como la avenida Inglaterra y la avenida Aviación.

Así, en días de partido hay cierres y restricciones sobre:

Laterales de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

El operativo "Última Milla" abarcará un perímetro vial en:

Periférico Poniente

Avenida Vallarta

Avenida Las Torres

Avenida del Bajío

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Vial de Jalisco, las afectaciones temporales se mantendrán hasta siete horas después de concluido el encuentro. ESPECIAL

Las plataformas digitales de transporte y los taxis convencionales sí podrán operar durante la jornada mundialista, pero únicamente en puntos autorizados ubicados fuera del perímetro de seguridad. Las autoridades recomiendan a todos los asistentes mantenerse informados a través de los canales oficiales, planificar sus rutas con anticipación y salir con suficiente tiempo para evitar contratiempos en su llegada al inmueble.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB