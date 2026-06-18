Detienen al hombre que subió al asta del Fan Fest en Guadalajara; resultó lesionado junto con dos policías

El hombre que aparece en un video difundido en redes sociales por subir al asta bandera de la Plaza Liberación, donde se lleva a cabo el FIFA Fan Fest de Guadalajara, fue detenido tras protagonizar una discusión con policías del municipio, quienes buscaban obligarlo a bajar de la estructura ante el riesgo que representaba esta actividad tanto para él como para los aficionados presentes.

Los hechos ocurrieron ayer miércoles por la noche. En las imágenes se observa cómo el hombre sube al asta, y aunque los oficiales de la Policía de Guadalajara le pidieron que bajara, en reiteradas ocasiones, el sujeto hizo caso omiso.

Ante ello, dos elementos tuvieron que subir hasta donde se encontraba para hacer, personalmente, que bajara. Debido a que el hombre seguía haciendo caso omiso, en determinado momento se vino abajo, trayendo consigo a los dos oficiales, y terminando los tres en el suelo, además de que causó daños en el asta bandera.

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Analizan responsabilidad del sujeto en las lesiones de policías

De acuerdo con la Comisaría Tapatía, tras lo sucedido, de inmediato se pidió apoyo a los servicios médicos que se encuentran en las inmediaciones del Fan Fest. De forma preliminar, se informó que uno de los policías resultó con un traumatismo cráneoencefálico, mientras que el otro resultó con una lesión en la cadera. Ambos ya fueron dados de alta, según se confirmó esta misma mañana.

El aficionado que presuntamente ocasionó los hechos también resultó con contusiones leves, pero terminó en calidad de detenido y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público en las instalaciones de la Fiscalía del Estado, debido a que el Daño en las Cosas y Daño al Patrimonio Urbano se constituyen como delitos plasmados en el Código Penal del Estado de Jalisco.

Además, se analiza su responsabilidad en las lesiones ocasionadas a los agentes municipales.

Hasta ahora no ha habido situaciones relevantes de seguridad durante el Mundial 2026: autoridades

De acuerdo con el corte preliminar dado a conocer esta mañana por el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, hasta el momento no se han registrado situaciones relevantes de seguridad durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026 en Guadalajara o con el FIFA Fan Fest.

Los incidentes más recurrentes, señaló el comisario durante la rueda de prensa semanal, han sido casos de personas que intentan subir al asta bandera ubicada en la Plaza Liberación, quienes, por lo menos hasta ayer, habían sido retiradas por las autoridades sin mayores complicaciones.

El asta bandera de la Plaza Liberación se ubica en este espacio como un ente clave para distintos eventos patrióticos, como el Día de la Bandera o el Día de la Independencia. Este era un espacio donde las personas usualmente subían en eventos masivos (pese a no estar permitido).

Tras la renovación de la Plaza, emprendida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el asta bandera fue cambiada. Hoy tiene otro mecanismo y es más angosta, por lo que representa un peligro inminente para quienes pretenden subir a ella.

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MB