La Secretaría de Seguridad del Estado informó que han implementado 65 revisiones aleatorias en centros penitenciarios de Jalisco, esto como parte de operativos de revisión aleatorios en ellos que se llevan a cabo desde el inicio de la actual administración estatal.

El más reciente fue el pasado 17 de junio en el Ceinjure Costa Norte (Centros Integrales de Justicia Regional) de Puerto Vallarta y que está ubicado en la Carretera Las Palmas y Flor del Campo, en la colonia Santo Domingo de aquel municipio costero.

Elementos de la Policía del Estado contó con apoyo de oficiales de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) y elementos de la Policía Estatal Penitenciaria quienes inspeccionaron las diversas áreas del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) en Puerto Vallarta desde las 6:50 horas del pasado 17 de junio, sitio donde tuvieron aseguramientos de diversos objetos prohibidos.

¿Qué objetos confiscaron las autoridades?

Entre los objetos asegurados, está un martillo, 11 puntas, 15 hojas metálicas con filo, 90 discos DVD, 1 rollo de manguera de 20 metros, una biblia adaptada para esconder objetos, 7 tijeras, entre otros.

El objetivo de las revisiones en los penales del estado se da con el fin de ofrecer una reinserción social segura y digna para las personas privadas de la libertad, esto para todas las 12 prisiones de Jalisco y los centros para menores.

Desde diciembre de 2024 hasta la fecha, suman 65 revisiones aleatorias en los centros penitenciarios del estado y de este total, 24 fueron hechas en el complejo penitenciario de Puente Grande; otras 39 en los centros integrales de justicia regional y dos más en los centros de adolescentes.

Las autoridades señalaron que este tipo de revisiones continuarán de manera permanente y aleatoria con el objetivo de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios de la entidad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

