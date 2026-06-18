México y Corea del Sur protagonizarán un encuentro que podría encaminar su destino en la Copa Mundial 2026 cuando se vean las caras este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara. Más allá de los tres puntos, el partido se perfila para definir el liderato del Grupo A y dejar al vencedor con un pie y medio en los dieciseisavos de final. Ante la magnitud de este evento, las autoridades han confirmado que se extenderá el horario del Tren Ligero y otros sistemas de transporte para atender a los miles de aficionados que acudirán al recinto y al Fan Fest.

Para el Tricolor, el compromiso representa una oportunidad inmejorable para acercarse a la siguiente ronda y continuar con el proceso de reivindicación tras la decepcionante actuación en Qatar 2022, donde quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978. El conjunto dirigido por Javier Aguirre sabe que una victoria no solo fortalecería sus aspiraciones dentro del torneo, sino que también le permitiría afrontar la última jornada con mayor tranquilidad ante su afición local.

Del otro lado, la escuadra de Corea del Sur llega exactamente con la misma ambición, consciente de que un triunfo podría colocarla como líder solitario del sector. Los asiáticos buscarán aprovechar cualquier desconcentración del equipo mexicano para imponer su ritmo de juego, lo que anticipa un duelo sumamente disputado en la cancha del inmueble tapatío.

Tren Ligero en Guadalajara amplía su horario por partido del Tri

Para garantizar el orden en la movilidad ante la masiva afluencia de seguidores locales e internacionales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ha implementado un operativo especial. Esta estrategia de transporte masivo está diseñada específicamente para facilitar el traslado seguro y eficiente de los espectadores desde y hacia el estadio y las diversas zonas de celebración distribuidas por la metrópoli, asegurando que la fiesta deportiva no colapse las principales vías.

El ajuste más notable en la red de transporte público se presenta precisamente en las fechas en que el Estadio Guadalajara alberga encuentros mundialistas, como es el caso de este crucial choque entre mexicanos y surcoreanos. Durante esta jornada, el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del tren urbano, así como de los sistemas Mi Macro Periférico y la recién inaugurada Línea 5 Macro Aeropuerto, se extenderá hasta cuatro horas después de la conclusión del partido.

Además de la ampliación en el horario de servicio, las autoridades confirmaron un incremento significativo en la capacidad operativa del sistema ferroviario urbano. Durante este periodo mundialista, las tres líneas principales del tren operan con un aumento del 12.2 por ciento en su capacidad, lo que significa que la oferta habitual de 24 mil espacios para pasajeros asciende a 27 mil, gracias a la incorporación de un mayor número de unidades en circulación durante los momentos de máxima demanda.

Alternativas para asistentes al Fan Fest Guadalajara

Por otro lado, las modificaciones en el transporte no benefician únicamente a quienes cuentan con un boleto para ingresar al estadio, sino también a los miles de seguidores que se congregan en el centro histórico de Guadalajara. Debido a las múltiples actividades programadas en el FIFA Fan Fest, el servicio de transporte público mantendrá una ampliación promedio de dos horas adicionales tras finalizar el festival, incluso en los días donde no haya partidos programados en la ciudad, permitiendo un retorno seguro para todos los asistentes.

Se sugiere a los aficionados recargar con anticipación su tarjeta de Mi Movilidad, planificar sus rutas con tiempo y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Siteur para conocer cualquier actualización de última hora sobre los horarios especiales y operativos de seguridad vigentes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB