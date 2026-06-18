La actividad de la fase de grupos de la Copa del Mundo continúa su marcha y los aficionados al balompié se preguntan qué partidos transmite TV Azteca HOY jueves 18 de junio. En el marco de esta justa deportiva internacional, el Mundial 2026 ofrece encuentros decisivos para las aspiraciones de diversas selecciones. Para los seguidores del equipo tricolor, la televisora del Ajusco ha preparado una cobertura que permitirá disfrutar de la acción en la cancha totalmente GRATIS y EN VIVO, para que nadie se quede sin presenciar los momentos más emocionantes del torneo.

Durante esta histórica edición del campeonato, que se celebra de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, la afición tiene garantizada una oferta deportiva de 32 partidos que serán transmitidos por TV Azteca, los cuales podrán mirarse desde un televisor o dispositivos electrónicos.

México vs. Corea del Sur: Horario para ver el partido el TV abierta

En esta jornada, TV Azteca únicamente transmitirá el partido de la Selección Mexicana frente a su similar de Corea del Sur. Este enfrentamiento, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, acapara toda la atención de la afición mexicana.

El esperado duelo entre el combinado azteca y la escuadra asiática está programado para disputarse a las 19:00 horas, tiempo centro de México, prometiendo un ambiente inigualable en las gradas.

La importancia de este juego radica en la necesidad de sumar puntos vitales que consoliden el liderato del sector. Los analistas deportivos coinciden en que será un choque de estrategias contrastantes, donde la velocidad del equipo surcoreano pondrá a prueba la solidez defensiva y la contundencia en el ataque de la escuadra dirigida por el cuerpo técnico nacional.

¿Dónde ver EN VIVO el partido México vs. Corea?

Para aquellas personas que no puedan sintonizar el encuentro a través de un televisor tradicional, las plataformas digitales representan la alternativa. A través del link de Azteca 7 tendrás acceso al partido, así como a los análisis previos, estadísticas en tiempo real y los comentarios posteriores a cargo del equipo de especialistas de la empresa.

¿Qué otros partidos del Mundial 2026 hay este jueves 18 de junio?

Aunque la atención de la cadena se centra exclusivamente en el juego de México, el calendario del torneo contempla otros tres compromisos durante este jueves. La jornada incluye los choques entre República Checa y Sudáfrica, Suiza contra Bosnia y Herzegovina, y la presentación de Canadá frente a Qatar. Sin embargo, cabe reiterar que estos tres encuentros no formarán parte de la parrilla de programación de TV Azteca para el día de hoy, reservando su señal abierta y digital de forma exclusiva para el partido del equipo tricolor.

Así, este jueves 18 de junio promete ser una fecha vibrante para los seguidores de la Selección Mexicana en el desarrollo de la Copa del Mundo.

EL INFORMADOR ofrece la cobertura completa de todos los partidos del Mundial de Futbol 2026, incluso de aquellos que no son transmitidos en la televisión abierta. Para no perderte ningún detalle del torneo, visita: https://www.informador.mx/seccion/deportes/ .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB