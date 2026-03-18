Este 18 de marzo, Juan Carlos "N", "Lobo Menor" , fue detenido en la Ciudad de México. Se presume que estaría implicado en el asesinato del excandidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio .

Omar García Harfuch anunció la detención de "Lobo Menor", quien, además, sería un líder del grupo delictivo conocido como "Los Lobos", con presencia en Ecuador.

Anuncio de la detención de Juan Carlos "N", "Lobo Menor". X / @OHarfuch

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial de Ecuador

Fernando Villavicencio, abanderado de la lucha anticorrupción y conocido por sus declaraciones contra las bandas criminales y el narcotráfico, fue asesinado en agosto de 2023 en Quito, Ecuador , en un ataque a tiros a la salida de un mitin político, a poco más de una semana de las elecciones generales.

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La Fiscalía informó cerca de la medianoche a través de redes sociales que se había detenido a seis personas en relación con el asesinato de Villavicencio.

Más temprano, había precisado que un sospechoso del atentado resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito, pero falleció en el trayecto a causa de las heridas, mientras lo atendían en una ambulancia.

Cooperación internacional

La detención, según declaró García Harfuch, titular de la SSPC, fue concretada luego de llevar a cabo trabajos de inteligencia por parte de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración (Inami) y la propia corporación que García Harfuch encabeza.

Estos trabajos se realizaron en coordinación con la Interpol y la Policía de Colombia.

" Agradecemos el apoyo de @PoliciaColombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario , identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador".

Con esta nueva detención, la justicia podría esclarecer los hechos suscitados hace casi tres años, que costaron la vida del excandidato ecuatoriano.

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FF