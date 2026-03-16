La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este lunes que " no puede determinarse la autenticidad de los indicios que se han señalado públicamente como hallados en la cabaña de Tapalpa ", donde presuntamente se resguardaba Rubén Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", antes de su captura el pasado domingo 22 de febrero, debido a que diversas personas ingresaron a los inmuebles antes de que fueran asegurados formalmente por la autoridad federal .

En un comunicado emitido este lunes, la FGR señaló que el acceso de personas ajenas a la investigación pudo alterar el lugar de los hechos "y comprometer la preservación de posibles evidencias", lo que impide confirmar si los objetos difundidos en distintos espacios realmente se encontraban en el sitio o si fueron resguardados conforme a los protocolos periciales.

El operativo en Tapalpa

La dependencia federal señaló que, la detención de quien fuera señalado como líder del Cartel Nueva Generación (CNG) derivó de un operativo de alta complejidad táctica realizado en la zona de las cabañas en el municipio de Tapalpa, en Jalisco, y que, durante su desarrollo, se registraron enfrentamientos armados con integrantes de la organización delictiva , los cuales ocurrieron en una zona despoblada y alejada del sitio donde se ubican las cabañas señaladas.

Como consecuencia de estos hechos, dijo, se reportó la pérdida de vidas humanas y el detenido resultó herido, por lo que fue trasladado de manera inmediata a un hospital para recibir atención médica, mientras que los elementos participantes en el operativo también fueron movilizados para garantizar la seguridad en la zona y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del grupo criminal.

"Previo a ello, se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena", afirmó la FGR en el comunicado.

Escena del crimen, sin resguardo

Así, la FGR justificó que, "debido a la complejidad de la operación y a que inicialmente no existían condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial", el aseguramiento de los inmuebles no se realizó de forma inmediata .

La zona quedó sin resguardo, permitiendo el acceso de personas ajenas al hecho, como medios de comunicación nacionales.

Posteriormente, una vez contenida la situación, la institución solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis propiedades.

"En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí", afirmó la autoridad, en referencia a las listas que, han señalado los medios de comunicación, fueron encontradas en las cabañas, y que hablan sobre presuntos pagos a corporaciones policiales de Jalisco, tanto municipales como del Estado.

La institución también afirmó que " la alteración del lugar podría afectar la cadena de custodia de eventuales pruebas ", por lo que inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en irregularidades relacionadas con la preservación del sitio.

"Existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan, por lo que esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse. La [FGR] continúa con las investigaciones relacionadas con este caso y mantendrá informada a la opinión pública, conforme el debido proceso lo permita ", finalizó en el comunicado.

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FF