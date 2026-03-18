Bomberos de Guadalajara rescatan a halcón en colonia Huerta Baeza

Esta mañana, elementos de la Base 4 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara rescataron a un ave silvestre con las características de un halcón peregrino que se encontraba posada en un árbol de aproximadamente cuatro metros de altura sobre la calle Ignacio Machain en su cruce con Emilio Rabaza en la colonia Huerta Baeza.

Los oficiales atendieron el reporte y se trasladaron hasta el sitio para rescatar al ave silvestre, la cual, al intentar su aseguramiento, emprendió el vuelo y descendió hacia un vehículo estacionado, donde se resguardó en la parte inferior. Con ello, el ejemplar fue asegurado y será recolectado por personal de fauna de Tlajomulco de Zúñiga, quienes darán seguimiento a su valoración, recuperación y posible reintegración a su hábitat natural.

En la evaluación inicial se encontró que se trataba de un ave adulta con una lesión en un ala, lo que le impedía volar adecuadamente. En ese sentido, no es común que este tipo de aves vuelen a baja altura. No obstante, el ejemplar fue capturado sin complicaciones por su comportamiento dócil, por lo que puede ser un indicio de que el animal silvestre está acostumbrado al contacto humano.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que den como resultado personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte al teléfono 33 1201 7700.

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OB