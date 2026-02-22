Puerto Vallarta también sufrió los estragos este domingo por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de autoridades estadounidenses.

El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta exhortó, a través de su cuenta en Facebook, a cerrar los negocios ante la ola de violencia que se vivió en el municipio a consecuencia de los actos delictivos que se registraron por la ciudad a razón del abatimiento de "El Mencho".

"Se exhorta a comerciantes, prestadores de servicios turísticos, propietarios de negocios y restaurantes en Puerto Vallarta a tomar medidas preventivas y considerar el cierre temporal de sus establecimientos, con el fin de resguardar su integridad y su patrimonio" .

"Lo anterior, ante los bloqueos registrados en algunas vialidades de la ciudad, derivados de un operativo federal realizado en Tapalpa, del cual se han presentado hechos similares en distintos puntos del estado de Jalisco, como parte de una situación de seguridad a nivel nacional y estatal".

Además, la autoridad municipal recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no verificada.

Las imágenes de automóviles incendiados y negocios en Puerto Vallarta se han sumado a las de otras ciudades, como Guadalajara, y han aterrorizado a la población, mientras las autoridades afirman que se encargan de recuperar el control .

Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras ola de violencia en Jalisco

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este domingo que fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta , tras la ola de violencia desatada por la muerte del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias “El Mencho”, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

En un comunicado, el GAP precisó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota.

"Por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas", señaló.

Las autoridades aeroportuarias exhortaron a los pasajeros a mantener la calma y mantenerse en comunicación directa con sus aerolíneas para conocer cambios en sus itinerarios.

Por otro lado, el GAP informó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) opera con normalidad , sin cancelaciones ni afectaciones en sus vuelos, pese a los hechos de violencia registrados en distintos puntos de Jalisco.

Asimismo, precisó que no se han registrado incidentes al interior del aeropuerto ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes, luego de que en redes sociales circularan videos de personas corriendo para resguardarse en el aeropuerto.

El GAP indicó que el material que circula en redes sociales no corresponde a hechos dentro de la terminal aérea, sino a "psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos".

Jalisco y varios estados del país se mantienen bajo un clima de violencia, con vehículos quemados bloqueando diversas avenidas y negocios incendiados, tras el abatimiento este día de “El Mencho”, líder del CNG .

