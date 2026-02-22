El Gobierno del Estado de Jalisco, por instrucciones del Gobernador Pablo Lemus Navarro, anunció la suspensión de clases presenciales y actividades en todos los niveles educativos para este lunes 23 de febrero, como medida preventiva ante la situación de seguridad registrada en distintas zonas de la entidad.

Asimismo, el Gobierno de Guadalajara mencionó que la disposición incluye el cierre de academias municipales, estancias infantiles, la escuela de enfermería y optometría, así como todos los centros educativos que dependen directamente de los municipios.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Lemus Navarro expresó que la prioridad de su gobierno es la protección de niñas, niños, jóvenes y personal docente. “En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado; en unos momentos más la Secretaría de Educación Jalisco ampliará la información”, señaló el mandatario.

Asimismo, el Gobernador anunció la cancelación de todos los eventos masivos programados para el domingo, con el fin de reducir riesgos y preservar la integridad de la población ante los recientes acontecimientos de violencia registrados en el estado.

X / @GuadalajaraGob

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a la información que se emita a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado de Jalisco y la Secretaría de Educación Jalisco, y exhortaron a no difundir ni compartir mensajes o publicaciones que no estén verificadas.

El Gobierno de Jalisco reiteró que se mantiene en coordinación permanente con las fuerzas de seguridad federales y municipales para salvaguardar la tranquilidad y garantizar la protección de toda la comunidad educativa y de la población en general.

