Él era 'El Mencho', objetivo prioritario de autoridades mexicanas y de EU

Hace algunos momentos, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como el principal líder del Cártel Nueva Generación (CNG), una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial y capacidad operativa en México.

La muerte habría ocurrido como parte de un operativo implementado por las autoridades federales para su captura en el municipio de Tapalpa, en Jalisco . Sin embargo, "El Mencho" falleció durante su traslado a una unidad médica, según confirmó la Sedena en un comunicado.

De acuerdo con informes del Gobierno de México y del Gobierno de Estados Unidos, su trayectoria dentro del crimen organizado se consolidó tras la fragmentación de otros grupos delictivos y el reacomodo de estructuras en el occidente del país, como el Cártel del Milenio.

Según los informes federales, Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Diversos reportes oficiales refieren que, en su juventud, migró a Estados Unidos, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México. Tras su regreso, habría escalado posiciones dentro de organizaciones criminales que operaban en Jalisco y Colima, particularmente en estructuras vinculadas al Cártel del Milenio.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha señalado que Oseguera Cervantes asumió el liderazgo del CNG alrededor de 2010, tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa en Jalisco. A partir de entonces, el CNG se consolidó como una organización independiente y expandió su presencia en múltiples estados del país, como Michoacán.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene acusaciones formales en su contra por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a territorio estadounidense, así como por el uso de armas de fuego en actividades de narcotráfico. En diversas fichas judiciales, autoridades estadounidenses lo describen como responsable de coordinar la producción y el tráfico de grandes cantidades de metanfetamina y otras sustancias ilícitas hacia ese país.

De hecho, al ingresar a la lista de "Los más buscados" de la oficina de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Nemesio Oseguera lideraba la lista. Por él, se ofrecían hasta 15 millones de dólares a quien brindara información que condujera a su captura, identificándolo como líder del CNG.

De acuerdo con la ficha oficial, "El Mencho" era buscado por presuntas violaciones federales a las leyes estadounidenses en materia de narcotráfico y armas de fuego, bajo diversos artículos del Código de Estados Unidos, y su caso estaba radicado en la jurisdicción del Distrito de Columbia.

En la publicación, la DEA detalla que Oseguera Cervantes medía 1.70 metros y pesaba aproximadamente 68 kilogramos. Lo identificaban con cabello negro y ojos cafés, y su última dirección conocida se ubicaba en México.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) también lo identificaba como uno de los principales objetivos prioritarios en la estrategia contra el crimen organizado . El Gobierno federal ha informado, en distintos comunicados, sobre operativos dirigidos a debilitar la estructura financiera y operativa del Cártel Nueva Generación, incluyendo aseguramientos de laboratorios clandestinos, inmuebles, armamento y cuentas bancarias presuntamente vinculadas a la organización.

El Cártel Nueva Generación ha sido señalado por el Gobierno de México como responsable de múltiples hechos violentos, incluidos ataques contra fuerzas de seguridad y bloqueos carreteros en distintos estados. En informes oficiales, se le vinculaba con disputas territoriales frente a otros grupos criminales, particularmente en regiones estratégicas para el trasiego de drogas y el control de puertos y rutas logísticas.

Pese a los múltiples operativos desplegados por fuerzas federales, hasta la fecha Oseguera Cervantes no había sido detenido. Las autoridades mexicanas habían reiterado que su captura era una prioridad dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, mientras que en Estados Unidos continuaban vigentes los procesos judiciales en su contra.

Fue en diciembre de 2022 cuando las autoridades federales detuvieron también a su hermano, Antonio Oseguera Cervantes, en un operativo coordinado al sur de la ciudad, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Rubén Oseguera, hijo de "El Mencho", fue detenido por el Ejército Mexicano y la entonces Policía Federal el 24 de junio de 2015, y apenas en marzo de 2025 recibió sentencia.

SV