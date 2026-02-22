Domingo, 22 de Febrero 2026

¿Qué se sabía de la salud de "El Mencho" antes de su muerte?

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", está muerto, pero hasta hace unos meses se sabía que enfrentaba problemas de salud

Se decía que las autoridades de EU tenían conocimiento de la entrada y salida de médicos de la zona serrana donde "El Mencho" tenía protección. ESPECIAL

Este domingo 22 de febrero México despertó aterrorizado por distintos actos criminales como consecuencia de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG). Ante esto, la información que envolvía al capo se ha vuelto relevante, como la supuesta enfermedad que padecía.

El periodista Ángel Hernández, en el programa Pie de Nota con Luis Chaparro en febrero de 2025, compartió información sobre la salud de “El Mencho”.

¿De qué estaba enfermo “El Mencho”?

Es así como Hernández declaró que "El Mencho", líder del CNG sí estaba enfermo, según datos de la propia Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

"Ellos sí saben que tiene una situación de salud bastante importante. No tienen confirmación de que haya muerto", declaraba el periodista. Además, apuntaba que las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de la entrada y salida de médicos de la zona serrana donde el narcotraficante tenía protección.

Por "El Mencho", Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para quien proporcionara información que llevara a su arresto.

Así fue la muerte de “El Mencho”

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra “El Mencho”, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación.

Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

