Este 26 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó desde sus redes sociales la detención de cuatro reos fugados del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta , Jalisco , el pasado 22 de febrero.

El funcionario declaró que estas aprehensiones fueron realizadas tras un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), personal de investigación y elementos del Gabinete de Seguridad.

Cuatro de 23 reos fugados fueron aprehendidos, según el titular de la SSCP. X / @OHarfuch

Detalles de la fuga

El pasado 22 de febrero, luego del ataque que sujetos armados realizaron en contra del penal de Ixtapa, en el municipio de Jalisco, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", 23 reos se fugaron del centro penitenciario regional , mientras que un policía custodio murió al intentar repeler la agresión, según información compartida por el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González.

Tras el operativo militar en Tapalpa donde cayó el hasta entonces líder del Cártel Nueva Generación (CNG), grupos armados dispararon contra instalaciones del Centro Penitenciario y derribaron un portón con un vehículo.

Posteriormente, algunos reos provocaron riñas al interior de la cárcel y, tras el pase de lista, se confirmó que 23 personas privadas de la libertad habían escapado.

"Estuvimos mandando apoyo aquí, de Zona Metropolitana, que fue bastante complicado llegar, más personal que tenemos en Puerto Vallarta para restablecer el orden. Como lo refiere el maestro Alarcón, ya está bajo control la situación; aún sigue personal de derechos humanos en el lugar. Ya se hizo el pase de lista y ya prácticamente está restablecida la seguridad", dijo Hernández González.

Siguen las investigaciones

La ola de violencia desatada tras la caída del capo ocasionó un estado alerta en Jalisco, misma que mantuvo a las personas en incertidumbre, provocó el cierre de negocios y el colapso la economía de la región, al punto que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó Código Rojo para la entidad.

El titular de la SSPC declaró que las investigaciones continúa para detener a los demás involucrados en la fuga de reos en Jalisco; también, el lunes 23, a un día de las movilizaciones violentas y bloqueos en varias entidades de México, Harfuch aseveró que el Gabinete de Seguridad vigila a cabecillas pertenecientes al CNG para evitar una reestructuración de la organización criminal .

"[...] la prioridad es la protección de la ciudadanía, estamos muy atentos con el centro de mando instalado, de cualquier tipo de reacción que haya dentro del cártel: [...] estamos trabajando en el reforzamiento de la zona [...] hay un seguimiento particular de varios mandos de esta organización", dijo.

