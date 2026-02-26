Gobierno de Jalisco anuncia instalación de mesa de impulso económico

Ante la situación que enfrentó el Estado el domingo pasado, el gobernador, Pablo Lemus Navarro, anunció la instalación de una mesa de impulso económico para trabajar en equipo con todos los sectores productivos de la Entidad, escuchando sus consejos y necesidades.

En un mensaje que colocó en sus redes sociales, el mandatario estatal apuntó que “hemos instalado esta mesa de impulso económico del Estado de Jalisco. Ante la situación que vivimos el domingo pasado es muy importante que todos los sectores productivos del Estado estén presentes, estemos trabajando en equipo por esta reactivación económica que ha iniciado ya en nuestro Estado”.

Señaló que en su Administración “hemos escuchado distintos consejos, necesidades y apoyos que se necesitan por parte de Gobierno del Estado y del Gobierno Federal”.

“Es por ello que esta mesa de impulso económico sesione de forma permanente”, anotó, al tiempo que apuntó que en ella “están representados parques industriales, el sector de la vivienda, agroindustrial, construcción, textil, electrónica, exportadora, alimenticio, hotelero, comercial y bancario”, entre otros. Agradeció también la presencia de las universidades acompañando esta iniciativa.

Como parte de la normalización de las actividades productivas en la Entidad, la Secretaría de Turismo de Jalisco confirma el restablecimiento pleno de sus principales destinos turísticos, e informa que el Estado registra avances sostenidos en la consolidación de su actividad turística, con indicadores positivos en conectividad aérea, movilidad, operación de destinos y agenda de eventos.

Destaca que las aerolíneas han restablecido sus itinerarios, en rutas nacionales e internacionales, y mantienen su programación conforme a lo previsto. Los Aeropuertos Internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta mantienen su actividad normal, alcanzando las 192 operaciones en Puerto Vallarta y 224 en la Perla Tapatía.

En Puerto Vallarta, la operación turística marítima mantiene su programación regular, durante la jornada de ayer salieron 17 embarcaciones turísticas, movilizando un total de 722 pasajeros en recorridos por la Bahía de Banderas.

Además, durante las primeras horas del día de ayer quedaron abiertos a la circulación los puntos carreteros que habían sido bloqueados, gracias al trabajo coordinado entre las distintas dependencias del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal. Esta acción conjunta permitió atender de manera oportuna las incidencias, restablecer la movilidad en el menor tiempo posible y garantizar traslados seguros para las y los usuarios.

Jalisco mantiene coordinación permanente con autoridades de los tres niveles de gobierno y da un seguimiento continuo a los indicadores operativos de los diversos sectores productivos de la Entidad, avanzando hacia la normalización total de sus actividades económicas y sociales.