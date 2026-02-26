La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha decidido activar la Alerta Amarilla para la madrugada y mañana de este jueves 26 de febrero, esto con el objetivo de prevenir a la ciudadanía acerca de un descenso grave en la temperatura. El día de hoy el termómetro registrará entre 4 y 6 grados Celsius, afectando principalmente a las zonas altas y rurales de la ciudad.

Demarcaciones territoriales que se verán afectadas

El aviso de prevención aplica para un periodo comprendido entre las 00:00 y las 08:00 horas. Cabe resaltar que las seis alcaldías que deben extremar precauciones son las siguientes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Es importante resaltar que las afectaciones climatológicas no terminan ahí, este ambiente frío forma parte de una tendencia que se mantendrá durante el resto de la semana.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido sobre el próximo ingreso del Frente Frío número 38 al país, por lo que es importante el tomar las precauciones necesarias para evitar contraer enfermedades respiratorias.

Las autoridades han hecho hincapié en que estas condiciones pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para niñas, niños y adultos mayores, por lo que a continuación te brindaremos algunas recomendaciones a seguir para salvaguardar tu salud y la de tus seres queridos.

¿Cómo cuidar tu salud ante las bajas temperaturas?

Capas de ropa: Al vestirte utiliza varias capas de ropa para poder ajustarte a la temperatura y conservar mejor tu calor corporal.

Aprovecha la luz solar: Abre cortinas y persianas durante el día para que el sol caliente naturalmente tu hogar, especialmente si tus ventanas dan al sur.

Mantener un esquema de vacunación actualizado: Acude a tu centro de salud más cercano para recibir las vacunas correspondientes.

Comida caliente: Consume caldos, sopas y guisos calientes, ya que ayudan a generar calor interno.

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C: Al realizar esto estás ayudando a que tu sistema inmunológico se refuerce, lo que te evitará complicaciones médicas futuras.

CT