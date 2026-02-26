El miércoles 25 de febrero por la tarde, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, en coordinación y con apoyo de Protección Civil Jalisco, sofocaron un incendio registrado en una bodega de refrigeración ubicada en la colonia La Aurora en Guadalajara.

El fuego afectó material de poliuretano en un área aproximada de 60 por 100 metros, por lo que se requirieron los servicios de la Policía de Guadalajara y la Secretaría de Seguridad del Estado para contener y evitar la propagación del fuego a instalaciones contiguas. Derivado del incendio, se reportó una persona con quemaduras en un brazo, quien fue atendida por personal de la Cruz Verde.

Adicionalmente, en el lugar se rescató a seis gatitos bebés que fueron resguardados por Bienestar Animal.

Una vez controlado el fuego, se procedió a comenzar con las labores de enfriamiento para evitar reactivaciones.

La Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara recomendó a las empresas parte de esta industria mantener un adecuado control y almacenamiento de materiales combustibles, especialmente residuos como el poliuretano, para evitar emergencias de este tipo que puedan suscitar daños materiales y humanos.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte al teléfono 33 1201 7700.

