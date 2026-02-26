El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” tendrá una observación astronómica completamente gratuita como parte de su programa “Lunaria Nocturno” un plan ideal para maravillarte con el cielo, aprender sobre el espacio y poder ver un desfile planetario aparente, único en su categoría.

La cita es el próximo 28 de febrero de 19:30 a 21:00 horas, como te mencionamos la entrada es gratuita e incluye:

Alineación planetaria aparente.

Tauro y el Can Mayor.

Las Pléyades.

Siruis.

Luna en cuarto creciente.

Además también habrá recorridos guiados en el pabellón de exhibiciones en un horario de 12:00 a 19:00 horas, en donde incluye actividades en:

Generador de Van de Graaf.

Luz y color.

Casa de la Tierra.

Telescopios.

Transbordador.

Si quieres agregar esta nueva aventura a tu experiencia, toma en cuenta que la entrada al pabellón de exhibiciones tiene un costo de 50 pesos para adultos y 15 pesos para menores de edad.

ESPECIAL/ Planetario y Centro Interactivo de Jalisco "Lunaria"

¿Qué es el desfile planetario aparente que podrá verse en Lunaria?

El próximo 28 de febrero se podrá ver un evento astronómico único, en donde tres planetas parecen alinearse desde la perspectiva terrestre de Guadalajara, de decir es una alineación aparente, no es que los planetas estén formados en línea físicamente.

Lo anterior sucede porque debido a que por nuestra ubicación, Venus y Saturno sólo serán visibles al atardecer, mientras que Júpiter brillará a simple vista y podrá verse a detalle a través de un telescopio.

Por su parte la Luna en cuarto creciente será el acompañamiento perfecto de los planetas, es decir podrás ver una alineación parecida a la que se ve en la peli de “Hércules” de Disney.

Si planeas asistir a esta observación astronómica, la ubicación del Planetario Lunaria es: Calle Carlos Pereira #792, Miraflores, 44270 Guadalajara, mientras que el estacionamiento se encuentra en Avenida de los Normalistas, Miraflores, 44270.

