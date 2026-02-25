Omar García Harfuch HOY está de cumpleaños; esta es la edad del funcionario

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, está de cumpleaños este 25 de febrero. El funcionario, previo a ser parte del Gabinete de Seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo un camino que inició desde abajo dentro del gobierno.

Su vida personal

Omar García Harfuch proviene de una familia con fuerte presencia en la vida pública de México: su padre fue Javier García Paniagua (1935–1998), político priísta que ocupó cargos de alto nivel, entre ellos, secretario de la Reforma Agraria y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también tuvo trayectoria en temas de seguridad y gobernación durante el siglo XX.

Su madre, es María Sorté, una reconocida actriz mexicana de cine y televisión, tiene una larga carrera en telenovelas y producciones nacionales desde la década de 1970.

Omar García Harfuch nació en la Ciudad de México en 1982, es uno de los mandos policiales más conocidos del país en los últimos años. Hoy, es su cumpleaños número 44 .

La carrera del funcionario

Inició su carrera en la entonces Policía Federal, donde ocupó distintos cargos operativos y de inteligencia, principalmente en áreas de investigación contra el crimen organizado.

Posteriormente, se integró a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde fue jefe de la División de Investigación.

En 2017 fue nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal en Guerrero, y más tarde asumió responsabilidades en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En octubre de 2019 fue designado secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, desde donde encabezó la estrategia de combate a grupos delictivos en la capital, con énfasis en inteligencia, coordinación interinstitucional y operativos focalizados contra células criminales.

El 26 de junio de 2020 sufrió un atentado armado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México . Un comando fuertemente armado emboscó el vehículo en el que viajaba; el ataque dejó tres personas fallecidas, dos escoltas y una mujer que transitaba por la zona, así como varios detenidos.

García Harfuch resultó herido por impactos de bala y esquirlas, fue hospitalizado y posteriormente se reincorporó a sus funciones. Las autoridades atribuyeron el atentado al grupo del crimen organizado Cártel Nueva Generación (CNG) .

La felicitación de María Sorté

La actriz María Sorté felicitó a su hijo Omar García Harfuch. A través de una publicación en Instagram, la actriz compartió una foto cuando su hijo era más joven, y en la imagen de se lee: "Feliz cumpleaños mi amor, que Dios te bendiga y te proteja siempre".

La felicitación incluye un mensaje escrito a mano en el que se lee: "Hijo, feliz cumpleaños, le doy muchas gracias a mi ser por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Tu mamá".

Publicación desde las redes de María Sorté. IG / @mariasorteoficial

