El líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", cayó este domingo 22 de febrero luego de un operativo de las fuerzas militares en Tapalpa, Jalisco. A partir de ese momento, el caos se apropió de diversas ciudades del país, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta.

En el municipio costero, los daños fueron cuantiosos y fue el mismo Ayuntamiento quien dio a conocer el saldo oficial en el puerto:

La autoridad informó que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos registrados la mañana de este domingo, el Gobierno de Puerto Vallarta activó los protocolos de seguridad y estableció coordinación inmediata con autoridades estatales y federales, vinculados a un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.

Agregó que la Policía Municipal y la Dirección de Protección Civil y Bomberos reforzaron el resguardo de espacios públicos y comerciales para prevenir actos de rapiña y salvaguardar a la población, además de trabajar en el retiro de vehículos incendiados para restablecer la circulación.

De manera preliminar, se reportó la presencia de individuos que arrojaron artefactos ponchallantas en la vía Tepic–Puerto Vallarta, a la altura del Puente Ameca; incendios de vehículos en distintas vialidades; afectaciones en plazas comerciales como Costco y Plaza Caracol, así como en establecimientos en Ixtapa, Las Juntas y Aramara .

También se registraron daños en dos fruterías del Mercado 5 de Diciembre, el robo sin violencia de dos camiones de una empresa refresquera en Las Juntas y el incendio de un comercio en la Zona Hotelera Norte, sin que hasta el momento se reporten hoteles afectados .

El Gobierno Municipal apuntó que mantiene coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno y continuará informando de manera oportuna. La prioridad es salvaguardar la integridad y la tranquilidad de las familias vallartenses.

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos

El Gobierno de Jalisco informó que, tras los hechos violentos suscitados en el estado por la detención del líder de "El Mencho", se realizaron operativos de seguridad.

Mencionaron que, derivado de estas acciones, se reactivaron, de manera paulatina, algunas rutas del transporte público y se espera que en las próximas horas se reactivará al 100% el sistema de transporte público que se vio paralizado por la inseguridad.

Reportaron la detención de 25 personas, de las cuales 11 están relacionadas por su presunta participación en actos violentos y 14 por presuntos actos de saqueo o rapiña .

Asimismo, informaron de afectaciones a 18 Bancos del Bienestar en municipios como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Chiquihuitlán, Colotlán, Degollado, Huejuquilla el Alto, Juchitlán, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey.

También se presentaron saqueos o daños a 69 tiendas de conveniencia OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque de Zúñiga, Juanacatlán y la región Altos Sur, así como en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Puerto Vallarta.

Con información de SUN

