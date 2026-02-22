Personal de la Policía del Estado informó sobre la detención de otros dos hombres por presuntamente haber participado en la quema de un vehículo en la colonia Nuevo México, en Zapopan.

La detención se realizó en el cruce de la avenida Juan Gil Preciado y Tercera Oriente, donde los elementos estatales llevaron a cabo la captura.

El vehículo que se incendió en la zona fue prendido por los hombres en el cruce de las calles Cuarta Poniente y Emiliano Zapata, en la colonia mencionada.

En total, la Policía estatal realizó cuatro detenciones durante el día; las dos primeras ocurrieron por la mañana en el cruce de la calle Lázaro Cárdenas y la Carretera a Chapala.

Hasta antes de estas detenciones, el Gobierno de Jalisco había informado que sumaban un total de 25 personas detenidas por los hechos registrados durante este domingo; 11 de ellas por su presunta participación en hechos violentos y 14 más por supuestos actos de saqueo o rapiña.

En el último corte de actualización por parte de las autoridades estatales y municipales de Jalisco, se informó de poco más de 60 hechos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se reportaron bloqueos, quema de vehículos y ataques contra negocios e instituciones.

Se mantiene el reporte de daños a 81 tiendas de conveniencia OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y la región Altos, así como a las instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.

Asimismo, el número de afectaciones a Bancos del Bienestar pasó de 18 a 22 en municipios como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Cihuatlán, Colotlán, Degollado, Huejuquilla el Alto, Jamay, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey.

SV