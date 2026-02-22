Esta tarde, algunos bancos informaron a sus clientes, a través de sus redes sociales, que no abrirán sucursales este lunes 23 de febrero debido a los incidentes delictivos que se registraron luego de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El banco BX+ informó que este martes todas sus sucursales y oficinas en las ciudades de León, Guanajuato; Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic, en Jalisco, permanecerán cerradas.

“Nuestros canales digitales operan normalmente”, dijo el banco.

Para cualquier duda, los clientes pueden comunicarse a los teléfonos 80083767627 y 8008303676.

BanBajío también informó en sus redes que este lunes 23 de febrero las sucursales de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima permanecerán cerradas.

“Con la finalidad de priorizar la seguridad de nuestros clientes, colaboradores y comunidad, informamos que el lunes 23 de febrero las sucursales de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima suspenderán actividades”, dijo la institución.

Agregó que los clientes podrán realizar sus operaciones a través de sus canales digitales y medios alternos. Para cualquier consulta, podrán comunicarse al teléfono 4777104699.

BBVA también informó que no abrirá sucursales en Jalisco.

“Les comento que por el momento se están dimensionando posibles afectaciones a instalaciones de la banca y se están realizando acciones de coordinación con las autoridades estatales y municipales para estar atentos a sus indicaciones”, dijo María Isabel Quiroga, directora general adjunta de Comunicación y Enlace Legislativo de la Asociación de Bancos de México.

SV