Anuncian bancos cierre de sucursales para este lunes en Jalisco

Las instituciones financieras suspenderán operaciones este 23 de febrero por motivos de seguridad ante bloqueos por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

Por: Jorge Velazco

Las instituciones refieren que los cierres se realizarán por seguridad de clientes, empleados y comunidad. EL INFORMADOR/ ARCHIVO.

Esta tarde, algunos bancos informaron a sus clientes, a través de sus redes sociales, que no abrirán sucursales este lunes 23 de febrero debido a los incidentes delictivos que se registraron luego de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho.

El banco BX+ informó que este martes todas sus sucursales y oficinas en las ciudades de León, Guanajuato; Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic, en Jalisco, permanecerán cerradas.

“Nuestros canales digitales operan normalmente”, dijo el banco.

Para cualquier duda, los clientes pueden comunicarse a los teléfonos 80083767627 y 8008303676.

BanBajío también informó en sus redes que este lunes 23 de febrero las sucursales de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima permanecerán cerradas.

“Con la finalidad de priorizar la seguridad de nuestros clientes, colaboradores y comunidad, informamos que el lunes 23 de febrero las sucursales de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima suspenderán actividades”, dijo la institución.

Agregó que los clientes podrán realizar sus operaciones a través de sus canales digitales y medios alternos. Para cualquier consulta, podrán comunicarse al teléfono 4777104699.

BBVA también informó que no abrirá sucursales en Jalisco.

“Les comento que por el momento se están dimensionando posibles afectaciones a instalaciones de la banca y se están realizando acciones de coordinación con las autoridades estatales y municipales para estar atentos a sus indicaciones”, dijo María Isabel Quiroga, directora general adjunta de Comunicación y Enlace Legislativo de la Asociación de Bancos de México.

