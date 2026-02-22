La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por instrucciones de la Cancillería y en atención a las recomendaciones de prevención emitidas por los gobiernos federal y estatal, las oficinas de enlace y la Oficina de Pasaportes en Jalisco permanecerán cerradas este lunes 23 de febrero.

La dependencia federal explicó que la medida se adopta como acción preventiva ante la situación de seguridad registrada en la entidad, tras los recientes hechos violentos ocurridos en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el comunicado, todas las citas programadas para la emisión o renovación de pasaportes serán reprogramadas durante la semana, con el fin de evitar afectaciones a las y los usuarios. La SRE pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales para conocer las nuevas fechas de atención.

Asimismo, se recomendó a la población evitar acudir a las instalaciones durante el cierre y no intentar realizar trámites presenciales hasta nuevo aviso. Las autoridades reiteraron que la suspensión es temporal y busca priorizar la seguridad del personal y de las personas usuarias de los servicios consulares.

La Secretaría agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía, al tiempo que reafirmó su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios de manera ordenada y segura una vez que se restablezcan las condiciones necesarias.

Finalmente, la dependencia recordó que los canales oficiales de comunicación de la SRE y del Gobierno de Jalisco serán los únicos medios para difundir información actualizada sobre la reanudación de actividades en las oficinas de enlace y la Oficina de Pasaportes.

MF