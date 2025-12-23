El pasado lunes 23 de diciembre, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dio a conocer, a través de un comunicado, que desde el próximo 3 de enero de 2026 se llevará a cabo un megacorte de agua; por lo que advirtió a la población que se prepare y tome las debidas medidas necesarias. A continuación, te decimos la razón de esta interrupción masiva del servicio hídrico.

¿Por qué habrá un megacorte de agua en Guadalajara?

De acuerdo con el comunicado, el megacorte de agua será debido al mantenimiento preventivo de la infraestructura hidráulica, razón por la cual 900 colonias de la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se quedarán sin el servicio de agua potable. De acuerdo con las autoridades, este megacorte de agua sustituirá al tradicional de Semana Santa; aquí los detalles.

¿Cuándo será el megacorte de agua?

El megacorte de agua en Guadalajara será el próximo 3 de enero de 2026. Los trabajos iniciarán a las 13:00 horas. El objetivo de las obras es buscar garantizar la continuidad, la eficiencia y calidad en el suministro de agua para el AMG.

"Las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y son necesarias para preservar el equipamiento en condiciones seguras, ya que la propia operación continua genera desgaste y desajustes en distintos componentes de los sistemas", confirmó el comunicado.

"Derivado de las intervenciones será necesaria una interrupción temporal del suministro de agua en 892 colonias que son abastecidas desde las plantas potabilizadoras No. 1 'Miravalle' y No. 2 'Las Huertas', de las cuales, son 205 colonias de Guadalajara, 65 colonias de Zapopan, 247 colonias de San Pedro Tlaquepaque y 375 colonias de Tonalá", informó el SIAPA.

