Megacorte Siapa: ¿Cuándo vuelve el agua?

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó el día de ayer de varios cortes de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). En esta nota te contamos cuándo vuelve.

Desde el próximo sábado 3 de enero de 2026 —a partir de las 01:00 horas—, el Siapa realizará trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica; cerca de 900 colonias se quedarán sin el servicio de agua potable por algunas horas.

Las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y son necesarias para preservar el equipamiento en condiciones seguras, pues, en caso de no atenderse, estas podrían generar afectaciones mayores en el suministro potable.

Estos son los municipios más afectados por el corte de agua

Según el Siapa, 892 colonias —abastecidas desde las plantas potabilizadoras No. 1 “Miravalle” y No. 2 “Las Huertas”— verán su suministro de agua suspendido. De las cuales:

205 colonias de Guadalajara

65 colonias de Zapopan

247 colonias de San Pedro Tlaquepaque

375 colonias de Tonalá.

De igual manera, también se registrará una interrupción de agua para los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán.

¿Cuándo vuelve el agua a las 892 colonias?

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento total del suministro se dará de manera gradual, con tiempos de recuperación que podrán variar desde la noche del sábado 3 al miércoles 7 de enero de 2026 , según las condiciones operativas y la topografía de cada zona.

Además, la intervención sustituye a la que se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo ya no habrá suspensión del servicio, aseguró el organismo. Para apoyar a la población durante los trabajos, el Siapa dispondrá de un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas que lleguen a presentar mayor afectación.

