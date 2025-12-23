Martes, 23 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Megacorte Siapa: ¿Cuándo vuelve el agua?

El Siapa informó que las labores de corte tendrán uma duración aproximada de trece horas

Por: El Informador y Rubí Bobadilla

La intervención del Siapa sustituye a la que se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo ya no habrá suspensión de agua. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La intervención del Siapa sustituye a la que se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo ya no habrá suspensión de agua. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó el día de ayer de varios cortes de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). En esta nota te contamos cuándo vuelve. 

Desde el próximo sábado 3 de enero de 2026 —a partir de las 01:00 horas—, el Siapa realizará trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica; cerca de 900 colonias se quedarán sin el servicio de agua potable por algunas horas.

Las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y son necesarias para preservar el equipamiento en condiciones seguras, pues, en caso de no atenderse, estas podrían generar afectaciones mayores en el suministro potable.

Lee: Peso mexicano permanece firme frente al dólar, a días de Navidad

Estos son los municipios más afectados por el corte de agua

Según el Siapa, 892 colonias —abastecidas desde las plantas potabilizadoras No. 1 “Miravalle” y No. 2 “Las Huertas”— verán su suministro de agua suspendido. De las cuales: 

  • 205 colonias de Guadalajara
  • 65 colonias de Zapopan
  • 247 colonias de San Pedro Tlaquepaque
  • 375 colonias de Tonalá.

De igual manera, también se registrará una interrupción de agua para los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. 

Mira: SIAPA suspenderá servicio de agua en 892 colonias por obras de mantenimiento

¿Cuándo vuelve el agua a las 892 colonias?

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento total del suministro se dará de manera gradual, con tiempos de recuperación que podrán variar desde la noche del sábado 3 al miércoles 7 de enero de 2026, según las condiciones operativas y la topografía de cada zona.

Además, la intervención sustituye a la que se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo ya no habrá suspensión del servicio, aseguró el organismo. Para apoyar a la población durante los trabajos, el Siapa dispondrá de un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas que lleguen a presentar mayor afectación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones