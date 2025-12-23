El pasado lunes, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que desde el próximo 3 de enero de 2026 realizará trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica, por lo que casi 900 colonias se quedarán sin el servicio de agua potable. Según las autoridades, este megacorte sustituiría al tradicional de Semana Santa; aquí los detalles .

Con estos trabajos, que iniciarán a las 13:00 horas, el Siapa busca garantizar la continuidad, eficiencia y calidad en el suministro de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). "Las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y son necesarias para preservar el equipamiento en condiciones seguras, ya que la propia operación continua genera desgaste y desajustes en distintos componentes de los sistemas", afirmó en un comunicado.

" Derivado de las intervenciones será necesaria una interrupción temporal del suministro de agua en 892 colonias que son abastecidas desde las plantas potabilizadoras No. 1 'Miravalle' y No. 2 'Las Huertas', de las cuales, son 205 colonias de Guadalajara, 65 colonias de Zapopan, 247 colonias de San Pedro Tlaquepaque y 375 colonias de Tonalá ", dijo el organismo.

De igual manera, se registrará una interrupción de agua en bloque que se abastece para los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. Se estima que la ciudadanía podría experimentar variaciones en el servicio, ya sea con baja presión o falta de agua, señaló el sistema intermunicipal.

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento total del suministro se dará de manera gradual, con tiempos de recuperación que podrán variar desde la noche del sábado 3 al miércoles 7 de enero, según las condiciones operativas y la topografía de cada zona, alertó el SIAPA.

No habrá corte en Semana Santa 2026: Siapa

La intervención sustituye a la que se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo ya no habrá suspensión del servicio, aseguró el organismo .

Los trabajos fueron reprogramados para la temporada invernal, ya que las condiciones climáticas favorecen menores consumos de agua, se reduce el impacto en los hogares y permite una recuperación más eficiente del servicio, afirmó el organismo.

"El SIAPA agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que este tipo de mantenimientos programados son fundamentales para prevenir fallas mayores, mejorar la eficiencia de los equipos y fortalecer la red de distribución para garantizar un mejor servicio en el corto y mediano plazo", finalizó el comunicado.

