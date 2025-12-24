Bazares, festivales y mucho más: actividades navideñas en la ZMG

Durante esta semana, la Zona Metropolitana de Guadalajara ofrece una amplia agenda de eventos alusivos a la Navidad, pensados para disfrutar en familia, convivir y crear recuerdos inolvidables. Diversos municipios se han sumado a las celebraciones con actividades culturales, decoraciones y espacios que invitan a recorrer la ciudad desde un ambiente festivo.

En el Centro Histórico de Guadalajara, las calles se han llenado de color, música y experiencias que refuerzan el espíritu navideño, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para habitantes y visitantes.

Por su parte, en San Pedro Tlaquepaque, aunque las Posadas Luces de Esperanza ya concluyeron, el Centro Histórico del Pueblo Mágico continúa luciendo una atractiva decoración navideña. Destacan el árbol gigante de 15 metros instalado en la Explanada de la Presidencia Municipal y el nacimiento ubicado en el Patio Central, los cuales permanecerán disponibles para el público hasta el Día de Reyes.

Del 5 al 21 de diciembre, más de 15 mil personas participaron en las Posadas Luces de Esperanza, organizadas por el gobierno municipal en 17 colonias.

En Tlaquepaque se puede disfrutar de un monumental árbol navideño. ESPECIAL

Las niñas y los niños también disfrutaron de música, juegos mecánicos y la oportunidad de tomarse fotografías con Santa Claus, quien visitó colonias como Francisco I. Madero, Las Pomas, San Pedrito, Las Huertas, Guayabitos, El Sauz, La Capacha, Ojo de Agua, Parques del Palmar, La Gigantera, La Guadalupana, El Cerrito, El Vergel, El Vergel 2, Santibáñez, El Zalate y Juan de la Barrera.

En Tonalá, aunque recientemente concluyeron las actividades culturales y recreativas de Navilandia, la celebración continúa en su Centro Histórico. Ahí, los visitantes pueden apreciar el nacimiento gigante instalado en el kiosco, así como el árbol de Navidad ubicado en el Paseo de los Guardianes de la Reina, donde también es posible conocer decoraciones navideñas y datos históricos del lugar.

A estas actividades se suma el tianguis permanente del Centro Histórico, que ofrece artesanías, juguetes, ropa y comida tradicional. Además, cada domingo se instala el tradicional tianguis dominical sobre la avenida Tonaltecas, ampliando las opciones para quienes buscan disfrutar del ambiente festivo en el municipio.